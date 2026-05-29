Özgür Özel döneminde CHP'den ayrılan isimler geri çağrıldı: Kılıçdaroğlu cumartesi günü MYK'yı açıklayacak

Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sürecinde bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını ifade eden Tekin, CHP'ye yeni dönemle birlikte katılımların olacağını, farklı siyasi partilerden çok sayıda kişi ile görüştüklerini dile getirdi.

Özgür Özel döneminde CHP'den ayrılan yüzlerce kişinin partiye davet edildiğini söyleyen Tekin, cumartesi ya da en geç pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıklamasını beklediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun çok fazla şey bildiğini ama hiçbir zaman dile getirmediğini söyleyen Tekin, "CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var. Bunlar muhalif medya grupları değil bir grubun himayesindeler" şeklinde konuştu.