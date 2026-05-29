Özgür Özel döneminde CHP'den ayrılan isimler geri çağrıldı: Kılıçdaroğlu cumartesi günü MYK'yı açıklayacak

08:2029/05/2026, Cuma
Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel
CHP’de mutlak butlan kararının ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımlara çevrildi. Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yı duyuracağı tarihe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yeni kadrolarını şekillendirmek üzere çalışmalara başladı.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Gürsel Tekin, TGRT Haber'de katıldığı Taksim Meydanı programında CHP'nin yeni dönemine dair çarpıcı açıklamalara yer verdi.

SES KAYITLARI VE BELGELER GÜNDEMDE

Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sürecinde bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını ifade eden Tekin, CHP'ye yeni dönemle birlikte katılımların olacağını, farklı siyasi partilerden çok sayıda kişi ile görüştüklerini dile getirdi.

YÜZLERCE İSME 'DÖN' ÇAĞRISI

Özgür Özel döneminde CHP'den ayrılan yüzlerce kişinin partiye davet edildiğini söyleyen Tekin, cumartesi ya da en geç pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıklamasını beklediğini ifade etti.

Tekin, 2027 yılında Türk siyasetinde çok büyük değişiklikler olacağını öne sürerek, "Siyasette zenginleşmeye son vereceğiz. Bu ülkede siyaseti arındıracağız." dedi.

CHP TABANI ENFEKTE EDİLİYOR

Kılıçdaroğlu'nun çok fazla şey bildiğini ama hiçbir zaman dile getirmediğini söyleyen Tekin, "CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var. Bunlar muhalif medya grupları değil bir grubun himayesindeler" şeklinde konuştu.





