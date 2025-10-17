Özgürlüğümüzü Gazze halkına borçluyuz

30 yılını İsrail zindanlarında geçiren Ammar ez-Zebn, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, esaret yıllarını direnişin bir parçası olarak gördüğünü belirtti. Düşmanın 20’den fazla hapishanesinde bulunduğunu ve tüm zulme rağmen hiçbir zaman teslim olmadıklarını dile getiren Ez-Zebn, zorunlu sürgün nedeniyle Filistin’e dönemediğini ancak nasıl ki 26 kez müebbet hapis cezası olmasına rağmen bir gün özgürlüğüme kavuşacağıma inandıysa, aynı şekilde vatanına döneceğinden de hiç şüphesi olmadığını kaydetti. 16 yılını işgalci İsrail zindanlarında geçiren Bereke Taha da Gazze halkının direnişi vesilesiyle özgürlüklerine kavuştuklarını vurgulayarak, “Serbest bırakıldığımı anladığım an mezardan çıkıp hayata dönmüş gibi hissettim. İçimde özgürlüğün sevinci varken, aynı zamanda hala içeride kalan kardeşlerimiz için derin bir hüzün taşıyordum. Gazze halkı yalnız Filistin’in değil, tüm ümmetin onurudur” ifadelerini kullandı.