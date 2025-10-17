Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özgürlüğümüzü Gazze halkına borçluyuz

Özgürlüğümüzü Gazze halkına borçluyuz

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0017/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bereke Taha, Ammar ez-Zebn.
Bereke Taha, Ammar ez-Zebn.

Gazze’deki ateşkesin ardından gerçekleşen esir takasında serbest bırakılan Filistinli mahkûmlar, özgürlüklerini Gazze halkının direnişine borçlu olduklarını vurguladı.

30 yılını İsrail zindanlarında geçiren Ammar ez-Zebn, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, esaret yıllarını direnişin bir parçası olarak gördüğünü belirtti. Düşmanın 20’den fazla hapishanesinde bulunduğunu ve tüm zulme rağmen hiçbir zaman teslim olmadıklarını dile getiren Ez-Zebn, zorunlu sürgün nedeniyle Filistin’e dönemediğini ancak nasıl ki 26 kez müebbet hapis cezası olmasına rağmen bir gün özgürlüğüme kavuşacağıma inandıysa, aynı şekilde vatanına döneceğinden de hiç şüphesi olmadığını kaydetti. 16 yılını işgalci İsrail zindanlarında geçiren Bereke Taha da Gazze halkının direnişi vesilesiyle özgürlüklerine kavuştuklarını vurgulayarak, “Serbest bırakıldığımı anladığım an mezardan çıkıp hayata dönmüş gibi hissettim. İçimde özgürlüğün sevinci varken, aynı zamanda hala içeride kalan kardeşlerimiz için derin bir hüzün taşıyordum. Gazze halkı yalnız Filistin’in değil, tüm ümmetin onurudur” ifadelerini kullandı.



#Gazze
#Filistin
#Ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya hayatı bir imtihandır