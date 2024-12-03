Özlale bugün CHP’ye geçiyor

İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bugün CHP’ye katılıyor. CHP’den İYİ Parti’ye bir geçiş daha gerçekleşiyor. Daha önce İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adana Milletvekili Bilal Bilici ve İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye katılmıştı. CHP’ye bir isim daha bugün katılacak. Son dakika sürprizi yaşanmazsa İYİ Parti’den bir kez istifa edip Müsavat Dervişoğlu ile geri dönen, ancak sonrasında yeniden istifa eden Ümit Özlale CHP’ye geçecek yeni isim olacak. Özlale yaz ayında evlenmiş nikah şahitliğini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yapmıştı. Özlale’nin CHP’ye katılması ile birlikte TBMM’de sandalyesi 129’a yükselecek. Bağımsız sayısı 11 düşecek.