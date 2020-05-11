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Gündem Özüne döndü Salda Gölü eski görüntüsüne kavuştu
BURDUR

Özüne döndü: Salda Gölü eski görüntüsüne kavuştu

Burdur’da ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak anılan Salda Gölü eski görüntüsüne kavuştu. Yüklenici firma tarafından iş makinesi ve kamyonlar ile başka noktaya taşınan kumlar yapılan titiz çalışma ile eski yerine bırakıldı. Kumlar, bu kez iş makinesi yerine küreklerle el arabasına yüklenerek, taşındı. Çalışma 20 gün sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salda Gölü
Salda Gölü

Burdur’un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ‘’Türkiye’nin Maldivleri’’ olarak ünlenen Salda Gölü yakınında, çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın bir noktadan usulsüz aldığı malzeme sonrası başlatılan çalışmayla alan eski haline getirildi.

ALAN ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU

Çalışmaların her aşamasını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da yakından takip ettiği öğrenildi. Bakanlık yetkililerinin kontrolünde titizlikle yürütülen çalışmaların sonunda, alan, eski görünümüne kavuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, çevre projelerinde görüşlerini almak üzere üniversitelerin öğretim üyesi bilim insanlarının da katılımıyla oluşturduğu Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri de çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeyi kontrol etti.

ÇOK HASSAS BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, açıklamada, usulsüz taşınan malzemenin, topoğrafyasına uygun olarak eski yerine yerleştirildiğini söyledi. Gölün başka bir kıyısına götürülen malzemeyi, tamamen geri getirdiklerini aktaran Gökçeoğlu, alanı, iş makinesi kullanılmadan el işçiliğiyle orijinal haline dönüştürdüklerini kaydetti.

EL MAHARETİYLE YAPILDI

Restorasyon yapılan yerin kısa süre içinde yağmur ve güneşin de etkisiyle orijinal rengini alacağını vurgulayan Gökçeoğlu, “Çünkü bu malzeme saf magnezitten oluşmuyor, bunun içinde siyah ve kahverengi çakıllar da yer alıyor. Bunlar yağmurla yıkanarak kendi rengine dönüşecek. İş makinesi kullanılmadan el maharetiyle 20 günü aşkın sürede çok hassas bir çalışma yürüttük. Amacımız malzemenin saflığını korumanın yanında orijinal topoğrafyayı da yakalamaktı” ifadelerini kullandı.

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