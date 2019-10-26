Gündem Pamukkalenin eşsiz güzelliğiyle baş döndürüyor
DENİZLİ

Pamukkale’nin eşsiz güzelliğiyle baş döndürüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne yer alan ve travertenleri ile ünlü beyaz cennet ‘Pamukkale’ ve Hierapolis antik kentinin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Pamukkale travertenleri
Pamukkale travertenleri

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Denizli Pamukkale’nin meşhur travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’nin cezbeden manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Travertenler görüntüsü ile adeta beyaz bir cenneti anımsattı.

Havuz içerisinde ki suyun rengi ise görüntüsü ile büyüledi.

Özellikle inanç turizmi açısından önemli bir noktada olan Hierapolis antik kentinin havadan görüntüsü de büyüledi. Hierapolis antik kenti Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez haline gelen Hierapolis antik kenti bugün ayakta kalmayı başaran tiyatrosu ve yer yer göze çarpan sütunları ile ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Hierapolis antik kenti

Denizli’ye gelen turistler Hierapolis’i ve Pamukkale’yi hayranlıkla dolaştıkları gözlendi.

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