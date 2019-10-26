Pamukkale’nin eşsiz güzelliğiyle baş döndürüyor

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Denizli Pamukkale’nin meşhur travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’nin cezbeden manzarası drone ile havadan görüntülendi.
Özellikle inanç turizmi açısından önemli bir noktada olan Hierapolis antik kentinin havadan görüntüsü de büyüledi. Hierapolis antik kenti Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez haline gelen Hierapolis antik kenti bugün ayakta kalmayı başaran tiyatrosu ve yer yer göze çarpan sütunları ile ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.