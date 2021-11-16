Gündem Pandemi ödemesi diye kandı 3 bin 600 lira kaptırdı
ISPARTA

'Pandemi ödemesi' diye kandı: 3 bin 600 lira kaptırdı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde telefonuna gelen '3591 lira pandemi ödemesi hesabınıza yatırıldı' bildirimindeki linki tıkladıktan sonra kişisel bilgileri çalınan Belya Selçuk'un hesabındaki 400 lirasını çeken dolandırıcılar oluşturdukları ek hesaptan da 3 bin 200 lirayı başkasına havale etti.

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Haber Merkezi DHA
Pandemi ödemesi diye kandı: 3 bin 600 lira kaptırdı
Belya Selçuk'un (23).

Eğirdir ilçesinde yaşayan Belya Selçuk'un (23) cep telefonuna 14 Kasım'da '3591 lira pandemi ödemesi hesabınıza yatırıldı' bildirimi geldi. Kamu bankasının adı ve logosunun birebir kopyalandığı bildirimdeki linki merak edip tıklayan Selçuk, komutları takip ederek kimlik ve hesap numarası bilgilerini girdi.

  • Onay komutu vermemesine rağmen bir süre sonra hesabından 400 lira çekildiğini fark eden Selçuk, mobil bankacılık uygulamasından kontrol ettiğinde adına oluşturulan ek hesaptan da 3 bin 200 lira çekildiğini gördü.

'LİNKE TIKLATIKTAN SONRA HESABIMDAKİ TÜM PARA GİTTİ'

Dolandırıldığını anlayan Selçuk, bir gün sonra bankaya giderek görevlilerden yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi olan Selçuk, "Evde otururken telefonuma gelen linke tıkladıktan sonra şifremi, e-posta adresimi, kimlik bilgilerimi istedi. Onaylamayı reddetmeme, iznim olmamasına rağmen M.A. adlı kadının adına hesabımdan para gönderilmiş. Linke tıkladıktan sonra hesabımdaki tüm para gitti" diye konuştu.

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