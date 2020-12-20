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ANKARA

​Pandemi siber korsanlığı artırdı

Pandemi siber korsanlığı artırdı

Kovid-19 sürecinde internet kullanım sıklığının %70 artması siber saldırılarda yükselişe yol açtı. İçişleri Bakanlığı’nın 649 kişiden aldığı cevaplardan yola çıkarak hazırladığı rapora göre en az bir siber suçun mağduru olanların oranı %7,1 oldu. Katılımcıların %87’sinin korsan sitelerden film ve dizi izlemesi zararlı yazılıma maruz kalma riskini artırdı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Pandemi sürecinde internet kullanımındaki artış siber suç mağduriyetlerini de beraberinde getirdi. Kullanıcıların yüzde 7.1’i en az bir siber suçun mağduru.
Pandemi sürecinde internet kullanımındaki artış siber suç mağduriyetlerini de beraberinde getirdi. Kullanıcıların yüzde 7.1’i en az bir siber suçun mağduru.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, insanların internet kullanım alışkanlıklarını da değiştirdi. Bu süreçte internet kullanımındaki artış, siber suç mağduriyetlerini de artırdı.

BAKANLIK RAPORUNDA ÇARPICI SONUÇLAR

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı ile Emniyet Siber Suçlarla Daire Başkanlığı’nca “Kovid-19 Pandemisi Döneminde Siber Suç Riskleri ve Güvenliğe Etkileri” başlıklı rapor hazırlandı. Raporda, 649 kişiden alınan cevaplar analize edildi. Ankete ilişkin şu çarpıcı sonuçlar paylaşıldı:

-Pandemi sürecinde interneti daha sık kullandığını belirtilenlerin oranı yüzde 70. İnternet kullanım alışkanlıklarında değişim olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 26.

-Katılımcıların yüzde 80’i interneti günde 3 saatten fazla kullanıyor. İnterneti günde 7 saatten fazla kullananların oranı 31.3 iken, 1 saatten daha az kullananların oranı ise sadece yüzde 3.5.

-Katılımcıların yüzde 39’unun internetten alışveriş alışkanlıklarında artış meydana geldi. Kadınlar erkeklere oranla internetten daha fazla alışveriş yaptı. (%43.4) İnternet bankacılığını daha fazla kullananların oranı ise yüzde 41 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ SOSYAL MEDYADA

-Pandemi döneminde en fazla artış gösteren çevrimiçi davranış sosyal medya kullanımı oldu. Katılımcıların yüzde 58’i sosyal medyayı daha fazla kullandığını ifade ederken, kadınların sosyal medya kullanımının erkeklere göre daha fazla arttığı görüldü.

-Katılımcıların yüzde 45’i bu dönemde internetten daha fazla film/dizi izlediğini belirtti.

-Katılımcıların yüzde 33’ü internet oyunlarıyla daha fazla vakit geçirdiğini ifade etti.

-Zoom, Adobe Connect ve Webinar gibi çevrimiçi telekonferans araçlarını daha fazla kullandığını belirtenlerin oranı 32.

-Çevrimiçi kamu hizmetlerini bu süreçte daha fazla kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 39.

SİBER MAĞDURİYET

Raporda, internetin iş, eğitim ve sosyal amaçlarla daha yoğun olarak kullanılmasının suçlular için yeni suç imkanları yarattığına dikkat çekildi. Şu bilgiler yer aldı:

-Katılımcıların en fazla maruz kaldığı siber suç türü yüzde 5.1 ile zararlı yazılım bulaşması oldu. Türkiye, zararlı yazılım bulaşmasında yüzde 41’lik oranla Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü. Araştırmaya katılanların yüzde 87’si korsan siteler üzerinden film/dizi izlediğini belirtirken, bunun zararlı yazılım mağduriyet riskini arttırdığı belirtildi.

-Katılımcıların yüzde 0.8’i bilişim sistemlerine izinsiz/yetkisiz giriş (bilgisayar korsanlığı), yüzde 1.8’i kişilere karşı siber suçlar (siber taciz ve siber zorbalık) ve yüzde 2.3’ü siber ekonomik suçlar mağduriyeti yaşadığını kaydetti.

-Meydana gelen tüm siber suç türleri göz önüne alındığında ise katılımcıların yüzde 7.1’inin en az bir siber suçun mağduru olduğu tespit edildi.

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