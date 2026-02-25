Paranın kaynağı hâlâ meçhul

Türkiye’nin yüksek puanlı öğrencileri tarafından tercih edilen Boğaziçi Üniversitesi’nde 5 yılı aşkın süredir ‘ayakta durma’ eylemi yapan akademisyenlerin, üniversite yönetimine açtığı davaların detayları belli oldu. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre üniversitenin çeşitli kadrolara yaptığı atamalarına yönelik açtığı ve sonuçlanan 69 davanın 67’sini kaybetti. Senato kararlarına karşı açılan 11 davanın 10’u üniversite lehine sonuçlanırken, üniversite yönetim kurulu kararlarına karşı açılan 11 davanın tamamı üniversite lehine sonuçlandı.

700 DAVA AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atamasının ardından başlayan dikilme eylemlerinde boy gösteren hocalar, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci döneminde de üniversitedeki işleyişi engellemek için bugüne kadar 700 dava açtı. Bölümlere yapılan atamalardan, tez danışmanlıklarının iptaline, unvanların iptalinden, senato kararlarının iptaline kadar pek çok kez İdare Mahkemesi’ne giden akademisyenlerin bu davalar için 42 milyon TL harcadığı tahmin ediliyor.

REKTÖRLÜK KARŞILIYOR DEMİŞLERDİ

İlk kez Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği dava bombardımanın ardından bir açıklama yapan akademisyenler, açılan davaların kayda değer bir miktarının kazanıldığını öne sürdü. Akademisyenlerin yaptığı açıklamada, “Kazanılan davaların masraflarının davanın muhatabı olan üniversite yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının – yani bizlerin- vergileri üzerinden ödenmektedir. Sorgulanması gereken davalara konu olan karaRları ya bilerek ya da yeterince düşünmeden alan mevcut rektörlük makamıdır” diyerek yeni bir algı çalışmasına imza attı.

PARANIN KAYNAĞI BELİRSİZ

Ancak davaların içeriğine ilişkin detaylar, oluşturulmaya çalışılan algıyı yerle bir etti. Yeni Şafak’ın ulaştığı detaylara göre, Cem Say sabbatical izni verilmemesi, anabilim dalı başkanlığından alınması gibi gerekçelerin de yer aldığı 19 dava açtı. Ünal Zenginobuz’un açtığı 20’ye yakın dava var. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Mine Eder ise 7 dava açtı. Boğaziçili akademisyenlerin her dava için ortalama 60 bin TL harcadığı varsayıldığında, 700 dava için harcadığı 42 milyon TL’yi nereden bulduğu hâlâ belirsizliğini koruyor.





İmamoğlu'nun avukatı üstlenmişti

Üniversiteye açılan davalarda avukatlar Fırat Kuyurtar ve Bürgehan Emrağ öne çıkıyor. Bürgehan Emrağ, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçişiyle ilgili yürütülen diploma davasında avukatlığını üstlenmişti.



