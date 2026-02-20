İzmir’de kanuna aykırı atama

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tam zamanlı sözleşmeli eğitmen olarak çalıştırılan personel, belediyenin iştiraki olan şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Personelle 2 Mart 2023’te sözleşme imzalandı. Bu personelle sonraki yıllara ilişkin sözleşmeler de peşinen yapıldı. Ancak bu kişi belediye iştirakinin 27 Kasım 2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Denetim raporlarında, bu görevlendirmenin mevzuat açısından mümkün olmadığı kaydedildi.