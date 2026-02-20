Yeni Şafak
İzmir’de kanuna aykırı atama

Oğuzhan Ürüşan
04:0020/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Belediyeler ve iştiraklerine yönelik denetimlerde İzmir Kültür A.Ş.’de ortaya çıkan atama dikkat çekti.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tam zamanlı sözleşmeli eğitmen olarak çalıştırılan personel, belediyenin iştiraki olan şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Personelle 2 Mart 2023’te sözleşme imzalandı. Bu personelle sonraki yıllara ilişkin sözleşmeler de peşinen yapıldı. Ancak bu kişi belediye iştirakinin 27 Kasım 2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Denetim raporlarında, bu görevlendirmenin mevzuat açısından mümkün olmadığı kaydedildi.

MEVZUAT NE DİYOR?

Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarında genel sekreter ile “belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatına haiz personel” görev alabiliyor. Ancak sözleşmeli personel statüsündeki bir eğitmenin “yöneticilik sıfatı” kapsamında değerlendirilerek yönetim kuruluna atanması kanuna aykırı.



