Paris’te diplomasi mesaisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sürpriz görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik temaslar hızlanıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e giderek Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot ile bir araya gelecek.





IRKÇILIK MASADA

Görüşmede, Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan ırkçı ve aşırıcı akımlara karşı Fransa’nın kararlı bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulanacak. Özellikle son dönemde artan ırkçılık nedeniyle bu konunun üzerinde durulması bekleniyor. Savunma sanayii alanında iş birliğinin artırılması ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması konusundaki beklentiler aktarılacak.





SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ

İki ülke arasındaki savunma iş birliği, yıllardır süregelen siyasi ve askeri anlaşmazlıkların ardından yeniden gündeme geliyor. Terörle mücadelede etkin iş birliğinin sağlanması ve teröre karşı ortak bir duruşun benimsenmesi konuları masaya yatırılacak. Türkiye-AB ilişkilerinin bazı ülkelerin iç siyasi gündemlerine alet edilmeden stratejik bir perspektifte ele alınması gerektiği ve bu çerçevede Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması yönündeki beklentiler dile getirilecek. Türkiye’nin Avrupa güvenliğinde oynadığı kritik rol ve yeni Avrupa güvenlik mimarisinin oluşumu sürecinde eş güdümün artırılmasının önemi ifade edilecek.



