Parkta acı olay: 16 yaşındaki genç ölü bulundu

Parkta acı olay: 16 yaşındaki genç ölü bulundu

00:1724/08/2025, Pazar
AA
Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Van'da bir parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 16 yaşındaki M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu.

Bahçıvan Mahallesi'ndeki parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 16 yaşındaki M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.



YASAL UYARI

