​Parmak salladıkları yargıya hesap vermeliler.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. “Yalova Belediyesi’nde zimmet” iddiasıyla açılan davada 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ni basan CHP milletvekillerinin mahkeme heyetine yönelik söylemlerini eleştiren Bozdağ, hiç kimsenin hakim ve savcılara emir ve talimat veremeyeceğini vurguladı. Bozdağ, “Çok net söylüyorum, bu haddini bilmezliğin dik alası, kendini bilmezliğin ta kendisidir. Hukuk tanımazlığın açık ifadesidir. Hukuk devletini ayaklar altına almaktır” dedi. Sürekli yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığından söz edenlerin, istediği gibi karar vermesi için mahkeme bastığını belirten Bozdağ, “Bu ne biçim adalet anlayışı, bu ne biçim hak, hukuk anlayışı?” diye sordu.

Yalova Adliyesi’ni ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başsavcı Duygu Bayar Öksüz ile görüştü.

TBMM’YE ÇAĞRI

Bozdağ, “Bu son olay, gücü yokken mahkeme basan, hakimlere parmak sallayanların, Allah muhafaza azıcık güçleri olsa, hukuku da adaleti de nasıl ayaklar altına alacaklarını açıkça göstermiştir” şeklinde konuştu. CHP’li vekillere “28 Şubat sürecinde yargıçların Genelkurmay’da esas duruşa geçtiği gün ‘Adalet’ diyen diliniz neredeydi?” diye tepki gösteren Bozdağ, haklarında soruşturma başlatılan CHP’lilerle ilgili şöyle konuştu: “Ben inanıyorum ki TBMM’nin saygın üyeleri, bu haddini ve kendini bilmez, hak ve hukuk tanımaz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıracak, parmak salladıkları yargının önüne çıkaracaktır. Bunları yargıya teslim edin. Türk yargıçlarına hesap vermesini sağlayın.”

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