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Patlama noktası

İşte madendeki kurtarma çalışmalarına rehberlik eden kroki. 41 madencinin şehit olduğu ocakta, patlamanın krokide işaretli noktada gerçekleştiği tahmin ediliyor.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Patlama noktası
Patlama noktası

Amasra'daki patlamadan sonra kurtarma çalışmalarına, maden ocağının labirenti andıran krokisi rehberlik etti. Yeni Şafak, yaşanan faciadan sonra madenin krokisine ulaştı. Yer altında uzunluğu kilometrelerce olan tüneller labirenti andırıyor.

ÜRETİM HATTI SARI

Söz konusu krokide bazı bölümler kırmızı, sarı ve mavi renkler ile gösterilmiş. Sarı renkle işaretlenen noktalar üretim yapılan kömür aynası ve buraya açılan galerileri, mavi ve kırmızı bölümler ise buralarla bağlantılı nakliye yollarını gösteriyor.

TÜNELLER DOLMUŞ

Sahadan kaynaklar 41 madencinin şehit olduğu patlamanın yerini de krokide gösterdi. Patlamanın krokide işaretli noktada yaşandığı tahmin ediliyor. Grizu patlamasıyla tetiklenen kömür tozu patlamaları -350 kotundaki tünelleri doldurmuş. Patlamanın tam olarak nerede olduğu ve nasıl gerçekleştiği, bilirkişi raporları ve incelemeler sonucunda netleşecek.

Tayinini isteyip Amasra'ya gelmiş

  • Ferhat Poyraz Amasra'da şehit olan 41 madenciden birisi. Daha 24 yaşındaydı. Genç madenci 3 yıl önce Zonguldak'ta işe başladı. Emekli madenci olan babası Mehmet Poyraz, oğlunun tayinini isteyip memleketine geldiğini anlattı: “6 çocuğumdan en küçüğüydü. Tek oğlumdu. 2019'da Zonguldak’ta maden ocağında işe başladı. Gelik-Karadon işletmelerinden tayin isteyip Amasra'ya geldi. 16 ay gündüz çalıştı. 6 Ekim’deki sendika seçimlerinden sonra vardiyası değişti. 16.00 vardiyasına verildi. 8-9 gün çalıştıktan sonra patlama yaşandı.”

Oğlunun ayakkabısından ayrılamıyor

Maden ocağındaki patlamada şehit olan 31 yaşındaki Suat Demirkıran'ın evinde yas var. Şehit madencinin annesi Minire Demirkıran, evlat acısıyla yanıyor. “Hayatını yaşayamadı, gün göremedi yavrum” diye gözyaşı döken acılı kadın, oğlunun ayakkabılarını elinden bırakmıyor. Minire Demirkıran ayakkabılar ve oğlunun fotoğrafına sarılıp hasret gideriyor. Şehidin ağabeyi Murat Demirkıran da kardeşinin kimsenin kalbini kırmayan iyi bir insan olduğunu söyledi: “Normal hayatında nasıl gülüyorsa şehit olduğunda da aynı gülümseme, aynı bakış vardı.”

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