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Erzurum ve Artvin birbirine bağlandı: Dev proje yarın hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erzurum-Artvin kara yolunda sürücülere zor anlar yaşatan Pirinkayalar Geçidi'nde yapımı tamamlanan tünelin yarın açılacağı duyurdu. Özellikle kışın keskin ve dik virajları yüzünden ağır tonajlı araç sürücülerinin korkulu rüyası olan tünelin hizmete açılmasıyla, hem güvenli bir ulaşım sağlanacak hem de yakıt ve zamandan tasarruf elde edilecek. Sürücülere rahat nefes aldıracak tünel, ulaşımda sağladığı kolaylıkla Doğu Anadolu'yu Erzurum-Artvin güzergahından Doğu Karadeniz'e, Türkiye'yi de Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak.

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Haber Merkezi DHA AA
Pirinkayalar tüneli ne zaman açılıyor?
Dev proje yarın hizmete giriyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle yarın gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi.

ERZURUM VE ARTVİN'İ BAĞLIYOR

Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.

YILLIK 17,6 MİLYON LİRA TASARRUF

Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.

Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.

Çile bitiyor: Tünelden ilk görüntü geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapımına başlanan Erzurum-Artvin karayolundaki Pirinkayalar Geçidi’ndeki tünel çalışmalarında sona gelindi. Erzurum-Artvin yolunda, Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınlarındaki geçitte yapımı devam eden Pirinkayalar Tüneli’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Boyuna eğimi yüksek, dar ve keskin virajları nedeniyle fiziki ve geometrik standardı oldukça düşük olan 4 kilometrelik sathi kaplamalı tek yol standardındaki Pirinkayalar Geçidi, proje kapsamında baypas edilerek, 2 bin 246 metrelik Pirinkayalar Tüneli ve bin 100 metrelik bağlantı yolu ile geçilecek.
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Kışın yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan kara yolundaki trafiği rahatlatmak ve bölgedeki turizmi canlandırmak amacıyla yapılan tünel, tamamlandığında 2 bin 246 metre uzunluğunda olacak ve bölgedeki viraj ile dik yokuşları ortadan kaldırarak sürücülerin sıkıntısını giderecek.
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Çalışmaların devam ettiği Pirinkayalar Tüneli’nden ilk görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde tünelin yapım aşamasında sona gelindiği ve testlerin devam ettiği görüldü. Tünelin 2022 yılında açılması hedefleniyor.
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Çile bitiyor: Tünelden ilk görüntü geldi
Erzurum-Artvin kara yolunda bulunan Pirinkayalar Geçidi'nde yapımı devam eden 2 bin 246 metrelik tünelde sona gelindi. Vatandaşlara yıllardır çile haline gelen geçide yapılan tünelden ilk görüntüler geldi.


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