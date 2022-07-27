Gündem PKK programına katılan TTBli Halis Yerlikayanın lisansı iptal edilmedi Hasta bakmaya devam ediyor
POLİTİKA

PKK programına katılan TTB'li Halis Yerlikaya'nın lisansı iptal edilmedi: Hasta bakmaya devam ediyor

Türk Tabipler Birliği'nde Merkez Komite üyeliği görevinde bulunan Dr. Halis Yerlikaya'nın terör örgütü PKK'ya yakın Kurd-Akad isimli derneğin İngiltere'de düzenlediği etkinlikte 'Kuzey Kürdistan' başlığı altında sunum yaptığı ortaya çıktı. TTB tüzüğüne göre, terörle iltisaklı sağlıkçıların doktorluk lisansının iptal edilmesi gerekiyor. Ancak TTB yönetimi bu konuda herhangi bir adım atmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK programına katılan TTBli Halis Yerlikayanın lisansı iptal edilmedi: Hasta bakmaya devam ediyor
Dr. Halis Yerlikaya

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, Memorial'de görevli Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kurd-Akad isimli derneğin İngiltere'de düzenlediği etkinlikte 'Kuzey Kürdistan' başlığı altında sunum yaptığı belirlendi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre Yerlikaya, “TTB Merkez Konseyi üyesi, TTB aktivisti, halen Kuzey Kürdistan’da Kovidle mücadele ediyor” diye tanıtılan etkinlikte konuştu. Etkinlikte 'Kuzey Kürdistan’da Kovid-19 salgını' başlığıyla sunum yapan Yerlikaya, görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü.

TTB HALA BİR ADIM ATMADI

TTB tüzüğüne göre terörle iltisaklı sağlıkçıların doktorluk lisansının iptal edilmesi gerekiyor. Ancak TTB yönetimi bu konuda herhangi bir adım atmadı. Öte yandan Yerlikaya'nın örgütteki Merkez Komite üyeliği görevi devam ediyor.

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