PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri yetmedi: Çetelere bel bağladılar

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iftiralarına sarılmasına tepki gösterdi. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Türkiye, 2013’teki Gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun Meclis veçhesiyle 7 Haziran 2015 seçimlerinde karşılaşmıştır. Terör örgütleri eliyle siyasetin dizayn edilmeye kalkışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor.

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OYUNLARINI BOZDUK

Milletimizle birlikte yürek yüreğe, omuz omuza vererek, ülkeyi kaosa ve çöküşe sürükleme oyununu bozduk. Türkiye’nin gündemini karanlık mahfillerde kurgulanan senaryolara teslim etmedik. Ülkemize ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik.

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TERÖRÜ KÜRSÜYE TAŞIDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün (önceki gün) ‘lağım çukuru’ diye ifade ettiği birtakım iddiaları, Meclis kürsüsünden tekrarladı. Aynı kürsü, PKK terör örgütünün güdümündeki partinin savunma zemini haline de dönüştürüldü. Geçmişte FETÖ’nün kumpas projelerine de pervasızca alet edildi. Aynı kürsü nice yalanın, iftiranın, bühtanın, çarpıtmanın mecrası olarak da kullanıldı.

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KENDİLERİNİ ORAYA LAYIK GÖRÜYORLAR

‘Lağım çukuru’ diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Türkiye’de hiç kimsenin, bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya da ihtiyacı yoktur.

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KİRLİ SENARYOLARIN İÇİNE TAŞIMA GAYRETİ

Hiçbir zaman, meseleleri konuşmak, tartışmak ve çözümler üretmek için başkalarının dayatmasına itibar etmedik. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık. Darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz. Hal böyleyken, AK Parti’yi ısrarla kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir.

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KAYNAKLARI AYNI

Bugün dünyada, ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz. Şimdi bunlara bir de organize suç örgütleri mensuplarını eklediler. Esasen, bir bakıma bu yapıların hepsi de aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı eller tarafından yönlendirilmektedir.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Biz ülkemize ve milletimize dair her meseleyi, tüm taraflarıyla kamuoyu önünde oturur, konuşur, tartışır, değerlendiririz. Ama bunu asla terör örgütleri veya suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok.

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Brüksel’de geri duruş olmayacak

Türkiye olarak içinde yer aldıkları her platformda aynı yaklaşımı sergilediklerini belirten Erdoğan, gelecek pazartesi günü iştirak edeceği Brüksel’deki NATO Zirvesi kapsamında katılacağı oturumlarda, gündemdeki meseleleri muhataplarla ele alacağını, herhangi bir geri duruşun asla olmayacağını vurguladı. Zirve vesilesiyle ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Litvanya, Almanya, İngiltere, Yunanistan liderleriyle ve vaktin uygun olması halinde diğer katılımcılarla baş başa görüşmeler gerçekleştireceğini bildiren Erdoğan, “NATO’nun en önemli üyesi olan Türkiye, ittifak kapsamında üzerine düşen görevlerin tamamını hakkıyla yerine getirmiş bir ülkedir. İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz, bilhassa bölgemizdeki gelişmeler hususunda ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesidir. Muhataplarımıza bu konudaki kararlılığımızı ifade ederek, terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği tekliflerimizi tekrarlayacağız” dedi.

Vekillerle istişare yeniden başlıyor

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Meclis faaliyetlerini hem Genel Merkezdeki toplantılar hem de Grup yönetimiyle sık sık gerçekleştirdikleri istişareler vasıtasıyla yakından takip ettiklerini belirtti. Milletvekilleriyle gruplar halinde gerçekleştirdikleri kahvaltılı değerlendirme toplantılarını, Brüksel ve Bakü’ye yapacağı ziyaretlerin ardından 24 Haziran’da yeniden başlatacaklarını bildiren Erdoğan, “Milli iradenin tecelligahı olan bu çatı altında ortaya konan her gayret, elde edilen her netice, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmaktadır” dedi.

Her yerlerinden basiretsizlik akıyor

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kanal İstanbul’u, nice zırvayla engellemeye çalışanlar, önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Gözbebeğimiz Marmara’yı ve İstanbul’u Silahtarağa’daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece’nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz’daki ve Şile’deki dereleri, arıtma tesislerini işletemeyerek kire pise bulayan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden basiretsizlik akan zihniyetin keyfine bu ülkeyi terk edemeyiz.”

Türkiye-Galler maçına gidiyor

Brüksel programının ardından Azerbaycan’a geçeceğini belirten Erdoğan, “Bakü’den İlham Aliyev ile Şuşa’ya geçeceğiz. İşgalden kurtarılan Azerbaycan şehirlerinden biri olan Şuşa’ya ailece giderek hem resmi görüşmelerimizi gerçekleştirecek hem de çeşitli ziyaretler yapacağız” dedi. Türkiye olarak ortak diyalog zemini geliştirme amacıyla yürüttükleri çalışmaları gelecek dönemde artırmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, “Çarşamba günü ise önce Bakü’deki askerlerimizi kabul edecek ve çeşitli görüşmeler yapacak, akşam Türkiye-Galler EURO 2020 Grup maçını seyredecek ardından Antalya’ya doğru yola çıkacağız” diye konuştu.