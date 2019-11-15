PKK'dan kimyasal saldırı

Erdoğan'dan AB'ye: Takındığınız tavrı iyi bilin, müzakereler bir anda da bitebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ey Avrupa Birliği, müzakere masasında olmak bizi bağlamaz, takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim bu kapılar açılır ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Müzakereler bir anda da bitebilir' dedi