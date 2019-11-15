Gündem PKKdan kimyasal saldırı
POLİTİKA

PKK'dan kimyasal saldırı

Ayn İsa kentinde yuvalanan PKK’lılar Tel Abyad’ın batısındaki Sona köyüne dronelarla taşınan fosfor bombası attı. Köydeki bir tarlaya düşen bombalar yangına neden oldu. Köylülerin zorlukla söndürdüğü alevler can kaybına yol açmadı. PKK’lılar diğer saldırıyı da Rasulayn’ın güneyindeki Tel Temr’de yaptı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
PKK / YPG'li teröristler ve paçavraları
PKK / YPG'li teröristler ve paçavraları

Zeytin Dalı Harekatı’nda Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) karşı kimyasal silahlar kullanan terör örgütü PKK/YPG yine aynı yola başvurdu. Barış Pınarı Harekâtı başladığında düzmece görüntülerle “TSK yasaklı madde kullandı” propagandası yapan terör örgütü Rasulayn ve Tel Abyad’da muhaliflere kimyasal silahlarla saldırdı. Yerel kaynaklara göre, Ayn İsa kentinde yuvalanan PKK’lılar Tel Abyad’ın batısındaki Sona köyüne saldırdı. Teröristler havadan drone’larla taşıdıkları fosfor ve yanıcı maddeleri içeren bombaları köye attı. Köydeki bir tarım arazisine düşen bombalar yangın çıkmasına neden olurken, köylülerin zorlukla söndürdüğü alevler can kaybına yol açmadı.

KİMYASAL TOP MERMİSİ

  • Terör örgütü diğer saldırıyı ise yoğun çatışmaların yaşandığı Rasulayn’ın güneyindeki Tel Temr bölgesinde gerçekleştirdi. PKK, Suriyeli muhaliflerin mevzilerine kimyasal başlıklı top ve havan mermileri attı. Yeni Şafak, ABD ile yapılan mutabakatın ardından terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahların Irak’tan 6 adet kamyona yüklenerek Semelka Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçiş yaptığını kamuoyuna duyurmuştu. Kimyasal yüklü kamyonlar Suriye’de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı’ya getirilmiş, buradan cephe hatlarına dağıtılmıştı. PKK, muhaliflere daha önce de kimyasal silahlarla saldırmış, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Bülbül köyü civarındaki saldırıda 6 SMO askeri zehirli gazdan etkilenerek yaralanmıştı. Yine aynı günlerde Şeyh Horoz köyünde terörislerin kullandığı zehirli gazla yaralanan çok sayıda SMO askeri Türkiye’de tedavi altına alınmıştı.

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