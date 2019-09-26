PKK’nın katlettiği kesinleşti

15 Temmuz'daki patlama sonrası Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çocukların giysilerinden alınan numuneler Ankara ve Van'daki kriminal laboratuvarlarda incelendi. İnceleme sonucu, iki çocuğun ölümüne yol açan bombanın TNT, RDX ve amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Ovacık'taki Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında EYP infilakı sonucu ağır yaralanan Nupelda ve ağabeyi Ayaz Güloğlu, askeri helikopterle kaldırıldıkları Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

