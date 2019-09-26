Gündem PKKnın katlettiği kesinleşti
TUNCELİ

PKK’nın katlettiği kesinleşti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki ağabeyi Ayaz Güloğlu'nun ölümüne yol açan el yapımı patlayıcının teröristlerce yerleştirildiği kesinleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşler
Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşler

15 Temmuz'daki patlama sonrası Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çocukların giysilerinden alınan numuneler Ankara ve Van'daki kriminal laboratuvarlarda incelendi. İnceleme sonucu, iki çocuğun ölümüne yol açan bombanın TNT, RDX ve amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Ovacık'taki Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında EYP infilakı sonucu ağır yaralanan Nupelda ve ağabeyi Ayaz Güloğlu, askeri helikopterle kaldırıldıkları Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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