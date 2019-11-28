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ANKARA

PKK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, 19 Kasım'da MİT'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
PKK/KCK'nın üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin etkisiz hale getirildi
PKK/KCK'nın üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

AA
Terörist Beraat Afşin'in etkisiz hale getirildiği araç.

MİT''İN OPERASYONU İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Beraat Afşin

  • Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Beraat Afşin, "kırmızı kategori"de aranıyordu.

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

AA
PKK/KCK'nın üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin'in etkisiz hale getirildi.

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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