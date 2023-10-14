Polatlı’da ‘Ateş Serbest’

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General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı’nda dün gerçekleştirilen tatbikata savunmanın zirvesi de katıldı. Tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları yerinde izledi.
YENİ SİSTEMLERE TAM NOT
F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri ile 42 silah ve silah sistemi kullanılan tatbikata bu yıl yeni sistemler de dahil edildi. Tatbikatta TSK envanterinde bulunan ve atışta kullanılan silah ve sistemlerden 50’si sergilenirken, bunlardan 42’si atışlarda görev aldı. Akıncı TİHA, SAR 7,62 mm makineli tüfek ve KN-12 keskin nişancı tüfeği, Kargu İHA, Boran Obüs, HİSAR-A ve HİSAR-O kendini gösterdi.