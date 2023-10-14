Polatlı’da ‘Ateş Serbest’

F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri ile 42 silah ve silah sistemi kullanılan tatbikata bu yıl yeni sistemler de dahil edildi. Tatbikatta TSK envanterinde bulunan ve atışta kullanılan silah ve sistemlerden 50’si sergilenirken, bunlardan 42’si atışlarda görev aldı. Akıncı TİHA, SAR 7,62 mm makineli tüfek ve KN-12 keskin nişancı tüfeği, Kargu İHA, Boran Obüs, HİSAR-A ve HİSAR-O kendini gösterdi.