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ANKARA

Polis adayına hayvan hakları eğitimi

Polis adayına hayvan hakları eğitimi

Hayvanlara şiddetle mücadele Polis Akademisi müfredatına girdi. Hayvan ve çevre haklarına ilişkin hazırlanan kitapta yasaların titizlikle uygulanması istenirken hayvanların yaşama özgürlüğüne vurgu yapılıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliklerinde bin 981 personel görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliklerinde bin 981 personel görevlendirildi.

Hayvanlara yönelik eziyet ve şiddetle mücadele kapsamında harekete geçen Polis Akademisi, polis adaylarına hayvan ve çevre eğitimi de vermeye başladı. Eğitimlerde okutulacak bir de kitap basıldı. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Arıkan’ın hazırladığı kitapta, Türkiye’de hayvan hakları yasalarına yer verildi. Hayvanların ve çevrenin korunması için öncelikle bu yasaların titizlikle uygulanması gerektiği, yetersiz kalınan noktalarda da reformların yapılması gerektiği kaydedildi.

‘HAYDİ’YE 6 BİN İHBAR

  • Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliklerinde bin 981 personel görevlendirildi. Söz konusu suçların önüne geçmek için HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) adı altında bir mobil ihbar aplikasyonu oluşturuldu. Yaklaşık 5 ayda uygulamayı 60 bin 500 kişinin indirdiği ve bu uygulama üzerinden bugüne kadar 6 bin 379 (2 bin 306’sı asılsız) ihbara müdahale edildiği öğrenildi.
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