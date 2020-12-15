Polis adayına hayvan hakları eğitimi

Hayvanlara yönelik eziyet ve şiddetle mücadele kapsamında harekete geçen Polis Akademisi, polis adaylarına hayvan ve çevre eğitimi de vermeye başladı. Eğitimlerde okutulacak bir de kitap basıldı. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Arıkan’ın hazırladığı kitapta, Türkiye’de hayvan hakları yasalarına yer verildi. Hayvanların ve çevrenin korunması için öncelikle bu yasaların titizlikle uygulanması gerektiği, yetersiz kalınan noktalarda da reformların yapılması gerektiği kaydedildi.

‘HAYDİ’YE 6 BİN İHBAR