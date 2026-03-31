Polisten zamanında müdahale: 450 bin TL’lik dolandırıcılık engellendi

15:5631/03/2026, Salı
Terör operasyonuna karıştığını söyleyerek para talep edildiği belirlendi.
Kilis’te polis ekipleri, kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara inanmak üzere olan vatandaşı son anda kurtardı. Yaklaşık 450 bin TL’nin dolandırıcılara kaptırılması önlendi.

Kilis’te Cumhuriyet Meydanı’nda devriye görevini sürdüren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telaşlı şekilde sürekli telefonla konuşan bir vatandaşı fark etti. Ekiplerin yaptığı görüşmede vatandaş, kayıtlı olmayan bir numaradan arandığını ve kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir şahsın, adının terör operasyonuna karıştığını söyleyerek para talep ettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ve bilgilendirmesi sayesinde vatandaşın emekli maaşı, 2 adet bilezik ve yaklaşık 50 bin TL değerindeki destekleme ödemesi olmak üzere toplamda yaklaşık 450 bin TL’yi dolandırıcılara göndermesi engellendi.



100 bin taşerona kadro son gelişmeler 2026! TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...