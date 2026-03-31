Polisten zamanında müdahale: 450 bin TL’lik dolandırıcılık engellendi

Kilis’te Cumhuriyet Meydanı’nda devriye görevini sürdüren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telaşlı şekilde sürekli telefonla konuşan bir vatandaşı fark etti. Ekiplerin yaptığı görüşmede vatandaş, kayıtlı olmayan bir numaradan arandığını ve kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir şahsın, adının terör operasyonuna karıştığını söyleyerek para talep ettiğini belirledi.