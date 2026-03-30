Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Turistleri hedef alıyorlardı: Kıskıvrak yakalandılar

17:4330/03/2026, lundi
IHA
Sonraki haber
Dolandırıcılık şüphelileri tutuklandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yabancı turistleri hedef alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve operasyonla Antalya’da yakalanan 4 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu turistleri hedef alarak banka ve kredi kartlarını kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet birimlerinin ortak çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Antalya’da yakalandı. Operasyonda şahısların üzerlerindeki dijital materyallere de el konuldu.

Marmaris’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.



#Antalya
#dolandırıcılık
#turist
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özgür Bayraktar kimdir?