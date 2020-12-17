Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Polis ve bekçi adaylarına ücretsiz eğitim
BURDUR

POMEM ve bekçilik adaylarına ücretsiz eğitim desteği

Polis ve bekçi adaylarına ücretsiz eğitim

Bucak Belediyesi tarafından Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) ve Bekçilik sınavına hazırlanan polis adayı gençlere ücretsiz eğitim desteği veriliyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere 64’ü kadın, 56’sı erkek olmak üzere toplam 120 genç kayıt oldu. Hafta da üç gün yapılacak eğitimlerde pandemi kuralları dikkate alınarak 3 grup yapıldı ve çalışmalara başlandı.

Haber Merkezi İHA
Polis ve bekçi adayları sınavlarına ücretiz bir şekilde alanında uzmanlar hocalar tarafından hazırlanıyor
Polis ve bekçi adayları sınavlarına ücretiz bir şekilde alanında uzmanlar hocalar tarafından hazırlanıyor

Bucak'ta belediye tarafından polis ve bekçi adaylarına ücretsiz eğitim desteği veriliyor. Bucak Kapalı spor salonunda düzenlenen kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Emrullah Ünal, “Gençlerimizi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlıyoruz. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz organizesinde Bucak İlçe Stadı ve Kapalı spor salonunda 120 kursiyerin katılımı ile devam eden kurslarımızda polis adayı gençlerimiz uzman hocalarımız Hüseyin Tulum ve Mesut Altın eşliğinde tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, sınav ve mekik egzersizleri ile diril, koordinasyon kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile oluşturulan parkurlarda sınavlara hazırlanıyorlar. Ücretsiz olarak sunduğumuz kurs programında gençlerimiz pazartesi, salı ve cuma günleri 3 grup halinde pandemi kuralları göz önünde bulundurularak sınavlara hazırlanacak. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için Belediye olarak daima gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olacağız. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Magandaların silahından çıkan mermiler iki daireye isabet etti
GÜNDEM
Magandaların silahından çıkan mermiler iki daireye isabet etti

Büyük bir olanak

Hazırlık kurslarına katılan gençler “Pandemi sürecinde hazırlık yapabileceğimiz alan dahi bulmazken Belediye Başkanımız Emrullah Ünal bizlere büyük bir olanak sundu. Burada hocalarımız nezaretinde çalışıyoruz. Umarız başarılı oluruz. Bizlere desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Emrullah Ünal ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Beş ilde silah kaçakçılarına operasyon: Polis 38 adrese baskın yaptı
GÜNDEM
Beş ilde silah kaçakçılarına operasyon: Polis 38 adrese baskın yaptı

YouTube’dan Türkiye’ye temsilci: Yasalara özen gösteriyoruz
TEKNOLOJİ
YouTube’dan Türkiye’ye temsilci: Yasalara özen gösteriyoruz
Abone Ol Google News
Yasağarağmen satılıyor!

Yasağa
rağmen satılıyor!

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.
Yoğun karyağışı bekleniyor

Yoğun kar
yağışı bekleniyor

​Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyardı.
Türkiyeyesiper olacak

Türkiye'ye
siper olacak

​Hisar-U sistemleri S-400'lerin yerini alacak.
Türk askeri<br>göreve başladı

Türk askeri
göreve başladı

​Milli Savunma Bakanlığı ilk görüntüleri paylaştı.
Yeni felaket kapıda

Yeni felaket kapıda

Muhalefetin başbakan adayı acı gerçeği açıkladı..
Türk işi gol

Türk işi gol

​Milli yıldızlar Fransa'yı sallamaya devam ediyor.

Su içmeye<br>kalkınca fark etti

Su içmeye
kalkınca fark etti

​Denizli'de gece yarısı maganda dehşeti.

DSÖ müjde verdi

DSÖ müjde verdi

​Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

Kurşun geçirmez camın arkasından konuşmuştu
38 adres basıldı

38 adres basıldı

​Silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon.
Yasalara özen gösteriyoruz

Yasalara özen gösteriyoruz

​YouTube'dan Türkiye'ye temsilci.
PKK milyonlarca ağaç yaktı

PKK milyonlarca ağaç yaktı

​Bilançoyu Fuat Oktay paylaştı.
Elbisesiyle gömdüler

Elbisesiyle gömdüler

​CHP'li belediye cenazeleri ortada bıraktı.
CHP'deki taciz <br>Meclis'e taşınıyor

CHP'deki taciz
Meclis'e taşınıyor

Tacize uğrayan kadınlar TBMM'ye başvurdu.
Operasyon düğmesine basmışlardı

Operasyon düğmesine basmışlardı

​FETÖ'nün 17 Aralık ihanetinin yedinci yılı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.