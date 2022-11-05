Gündem Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İrandan Türkiyeye getiren şüpheli tutuklandı
AĞRI

Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan Türkiye'ye getiren şüpheli tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan, yurda protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu sokmaya çalışırken yakalanan İranlı F.E. (49), tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İrandan Türkiyeye getiren şüpheli tutuklandı
Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan Türkiye'ye getiren şüpheli tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İran’dan Türkiye’ye, protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu sokmaya çalışan F.E.'yi yakaladı.

  • İran şüphelinin üst aramasında, protez bacağa gizlenmiş 3 paket halinde 71,82 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 0,52 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan F.E., bugün Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılbaşına kadar ücretsiz

Yılbaşına kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray'ın açılışını gerçekleştirdi.
Yağış geliyor

Yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren başlayacak.
Gazianteptebanliyö hattı açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray ve toplu açılış töreninde konuştu.

​Sosyal konut projesinde ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekilecek.

Dün de 4.9 büyüklüğünde deprem olmuştu.

​Fransız model o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ulaşmak için 11 metrelik merdiven yaptılar.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç olay.

Kayseri yollarında hizmete başladı.

​Rize'de fıkra gibi olay.

NATO: Rusya nükleer savaşın kazananı olmayacağını anlamalı.

​Bakan Karaismailoğlu: 8 şehrimizi hızlı tren konforuna ulaştırdık bu sayı 52'ye çıkacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.