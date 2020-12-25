Gündem Putinin "Erdoğanın özü sözü bir" açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğandan cevap Bu ifadeleri kendini tarif ediyor
POLİTİKA

Putin'in "Erdoğan'ın özü sözü bir" açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Bu ifadeleri kendini tarif ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir" açıklamasına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin'in bu ifadeleri kendini tarif ediyor. Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de aynen bu şekilde kendisini tanıdım. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri aynı şekilde temenni ederim ki sürdürürüz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yıllık basın toplantısında kendisi için kullandığı "Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Sayın Putin'in ifadeleri aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de aynen bu şekilde kendisini tanıdım. Özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devlet neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadirdir. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri aynı şekilde temenni ederim ki sürdürürüz. Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz."

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Rus lider Putin: Erdoğan'ın özü sözü birdir

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