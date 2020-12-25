Putin'in "Erdoğan'ın özü sözü bir" açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Bu ifadeleri kendini tarif ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yıllık basın toplantısında kendisi için kullandığı "Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Sayın Putin'in ifadeleri aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de aynen bu şekilde kendisini tanıdım. Özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devlet neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadirdir. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri aynı şekilde temenni ederim ki sürdürürüz. Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz."

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DÜNYA Rus lider Putin: Erdoğan'ın özü sözü birdir