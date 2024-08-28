Radarlara milli soğutma

Kanada’nın ambargoları sonrası ağırlık kazanan MURAD AESA radarının sıvı soğutma sistemi milli imkanlarla geliştirildi. Anova Ar-Ge Teknolojileri tarafından yerli imkanlarla üretilen kritik öneme sahip radar sıvı soğutma sisteminin iki yıl içinde savaş uçaklarında da operasyonel hale gelmesi öngörülüyor. Radarın üretim süreci başladı. İHA'lar ve F-16'lar üzerinde gerçekleştirilen uçuş testlerinde “olağanüstü sonuçlar” elde edildiği belirtiliyor. Geliştirilen sistem, hava platformlarında ECS veya RAM havası kullanarak soğutma işlemi gerçekleştirebiliyor. Akıllı yapısı sayesinde platforma gönderdiği basınç ve sıvı miktarını ölçerek gerekli uyarıları iletebiliyor. Sistem, tanımlanan koşullarda 4.5 kW soğutma kapasitesine sahip bulunuyor. 28VDC güç ile çalışan bu yerli çözüm, maksimum 350W güç tüketimiyle dikkat çekiyor.