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Radarlara milli soğutma

Canberk Doğan
04:00 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:37 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’ye dönük üstü örtülü ve açık ambargolar savunma sanayiini geliştirmeye devam ediyor.

Kanada’nın ambargoları sonrası ağırlık kazanan MURAD AESA radarının sıvı soğutma sistemi milli imkanlarla geliştirildi. Anova Ar-Ge Teknolojileri tarafından yerli imkanlarla üretilen kritik öneme sahip radar sıvı soğutma sisteminin iki yıl içinde savaş uçaklarında da operasyonel hale gelmesi öngörülüyor. Radarın üretim süreci başladı. İHA'lar ve F-16'lar üzerinde gerçekleştirilen uçuş testlerinde “olağanüstü sonuçlar” elde edildiği belirtiliyor. Geliştirilen sistem, hava platformlarında ECS veya RAM havası kullanarak soğutma işlemi gerçekleştirebiliyor. Akıllı yapısı sayesinde platforma gönderdiği basınç ve sıvı miktarını ölçerek gerekli uyarıları iletebiliyor. Sistem, tanımlanan koşullarda 4.5 kW soğutma kapasitesine sahip bulunuyor. 28VDC güç ile çalışan bu yerli çözüm, maksimum 350W güç tüketimiyle dikkat çekiyor.

YÜKSEK KABİLİYET İMKANI

MURAD-100A olarak da bilinen radar, gelişmiş AESA teknolojisi sayesinde havadan havaya, havadan yere ve yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme ve hareketli hedef tespitinde üstünlük sağlayacak. Radarların, önümüzdeki yıllarda yerli uçak platformlarında kullanılması planlanıyor.



#Teknoloji
#İHA
#MURAD AESA
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