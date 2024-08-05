Rakımı yüksek festival

Türkiye’nin en yüksek rakımında gerçekleştirilen 6. Cilo Festivali, hafta sonu başlıyor. 15 bin kişinin katılımı ile 3400 rakımlı Cilo Sat Gölleri'nde düzenlenecek ‘çevre dostu’ temalı festivale ünlü sanatçılar da konuk. Hakkari Valiliğince organize edilen ve ilki 2018’de yapılan festival, bir zamanlar terörle anılan bölgeye şimdi turist çekiyor. Festivalde bu yıl doğaya duyarlı çevre dostu bir organizasyon yapılması hedefleniyor. Festival alanına giden yolların düzeltilmesi, park alanları ve çevre temizliği konularına yönelik kapsamlı hazırlıklar yapıldı. Hakkari’de son yıllarda festival sayesinde yerli ve yabancı turistte ciddi artış yaşanırken komşu ülkeler İran ve Irak'tan da ilgi yoğun.