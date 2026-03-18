Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına karar verildi

Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına karar verildi

00:4618/03/2026, Çarşamba
DHA
Ramazan Bayramı’nda ücretsiz toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de
Ramazan Bayramı’nda ücretsiz toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı süresince 19-22 Mart tarihleri arasında bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.



En güzel Çanakkale Zaferi şiirleri 2026: 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri, anlamlı anma mesajları