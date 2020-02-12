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POLİTİKA

Rant büfe kaldırıldı

İBB’de encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu yanına kurulan ve Güngören Belediyesi zabıta ekipleriyle İBB zabıtalarını karşı karşıya getiren kaçak büfenin İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık’a ait olduğu iddia edildi. Arkasından rant çıkan büfe kaldırıldı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Güngören Belediyesi ile İBB zabıtalarını karşı karşıya getiren büfenin İYİ Parti’li Ali Kıdık’a ait olduğu belirtildi.
Güngören Belediyesi ile İBB zabıtalarını karşı karşıya getiren büfenin İYİ Parti’li Ali Kıdık’a ait olduğu belirtildi.

İBB’de encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu yanına kurulan ve Güngören Belediyesi zabıta ekipleriyle İBB zabıtalarını karşı karşıya getiren kaçak büfenin perde arkasından rant çıktı. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, büfenin İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık’a ait olduğunu iddia etti. Büfenin konulması esnasında yapılanlar ise pes dedirtti.

İLK KEZ 20 OCAK TARİHİNDE KONULDU

Büfenin etrafında İBB’ye bağlı zabıtalar nöbet tutuyordu.

Güngören Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan metrobüs üst geçidinin üzerine İBB ekipleri tarafından 20 Ocak tarihinde bir büfe bırakıldı. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi. Ancak İBB zabıta ekipleri, ilçe belediye zabıta ekiplerinin görevini yerine getirmesine izin vermedi. İBB bununla da yetinmedi, 10’a yakın zabıtayı büfeye koruma olarak tahsis etti. Yaşanan sorunun giderek büyümesi üzerine Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir olay yerine gitti. Büfenin kaldırılması yönünde yapılan müzakereler sonucunda büfe yerinden kaldırıldı.

BELGE GÖSTEREMEDİLER

Müzakere sonucu kaldırılan büfe 5 Şubat tarihinde bu kez Merter metro durağının önüne konuldu. Olay üzerine Güngören Belediyesi zabıta ekipleri yeniden devreye girdi. Ancak İBB zabıta ekipleri bir kez daha büfenin kaldırılmasını engelledi. Güngören Belediyesi’nin olaya müdahale etmemesi için onlarca İBB zabıta ekibi büfenin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Yapılan görüşmelerde İBB zabıta ekiplerine ellerinde belge olup olmadığı soruldu. Konuya ilişkin hiçbir belge ilçe zabıta ekiplerine gösterilmedi. Güngören Belediyesi’ne de büfenin konulmasına ilişkin hiçbir yazı ulaştırılmadı. Olayın arkasındaki rant ise yapılan araştırma sonucu ortaya çıktı.

BİR HAFTA SONRA ŞİRKETİ KURDU

İlerleyen günlerde sivil vatandaşların büfeye malzeme taşıdığı İBB zabıta ekiplerinin ise hiçbir müdahalede bulunmayarak kişilere yardımcı olduğu anlaşıldı. İlçe zabıta ekiplerinin neye istinaden büfeye malzeme taşıdığı sorulduğunda, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü tarafından başkanlık makamına sunulan rapor gösterildi. Raporda, “Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan incelemede; Güngören İlçesi Osmaniye Mah., 1068 ada, 163 parselde bulunan taşınmaz ilgi tarih ve sayılı tespitte büfe yeri olarak Merter Büfe ve Gıda Ürünleri Sanayi Tic. Ltd.Şti tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir” ifadesine yer verildi. Yapılan incelemede şirketin ticari sicil kayıtlarında kuruluş tarihinin 27 Ocak 2020 tarihi olduğu anlaşıldı. Şirketin büfenin ilk konulduğu tarihten bir hafta sonra kurulduğu görüldü.

TESADÜFÜN BU KADARI!

  • Şirket sahibinin Fatih Akdeniz olduğu anlaşıldı. Şirket merkezinin adresi ise Küçükçekmece olarak gösterildi. Belirtilen adresin aynı zamanda ‘AK Medya Yayın Yapım Film İthalat ve İhracat Ticaret LTD. ŞTİ.’ adresi ile birebir aynı olduğu öğrenildi. AK Medya şirketinin sahibinin ise İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık olduğu anlaşıldı. Büfe için kurulan şirketin sahibi Fatih Akdeniz’in, Ali Kıdık’ın sahibi olduğu AK Medya’ya ait olan Airport Haber’in yazarı olduğu da belirlendi. Kıdık Yeni Havalimanı konusunda üretilen manipülatif haberlerle tanınıyor. Büfenin konulduğu yerin İBB mülkiyetinde olan ve imar planlarında yeşil alan bir alan olduğu ortaya çıktı. Konunun meclis gündemine taşınmasının ardından konulan büfe gece 21.30 sıralarında bir anda İBB ekipleri tarafından olduğu yerden kaldırıldı.

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