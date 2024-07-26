Referans listesindeki EIM kim?

TBB'de genel sekreter yardımcılığı, müdürlük, danışmanlık gibi görevlerde yer alması istenen 29 kişilik listede, İmamoğlu'nun adının bulunmaması dikkat çekerken, 'referanslar' başlığı altındaki ‘EIM’ kısaltması dikkat çekti. ‘EIM’ kısaltmasının neyi ya da kimi tanımladığı tartışma konusu oldu.

'EIM' kısaltmasının bir kişiyi temsil etmediği aksine 'özel kod' olduğu bildirildi. Kaynaklar, listede Genel Başkan Özgür Özel'in adının açıktan yazılmadığını sadece 'Genel Başkan' yazılarak referans olarak tanımlandığını aktardı. Listede 'EIM' bir yerde Genel Başkan ifadesinin önünde bir yerde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün adının önünde yer alıyor. EIM, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve ekonomist Cemal Baş isimlerine referans oluyor.

Bulut, genel merkezde oluşturulan ‘Bellek Müzesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki torpil listesine ilişkin bir soruya Bulut, seçim sürecinde yönetimde eşitsizliğin giderilmesi için diğer partilere de teklif götürdüklerini söyledi. Bulut, “Bu anlayışın kadrolarda da olmasında sorun yok. Çok garipsenecek bir durum yok. Eş dost akraba niteliğinde bir atama olmaz zaten, bunu genel başkanımız söyledi” yanıtını verdi. Genel Başkan Özel’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesinin ne zaman olacağının sorulması üzerine Bulut, “Takvim netleşmedi. Bir talep oluştu. O talebe karşılık bir cevap bekleniyor” açıklamasında bulundu.