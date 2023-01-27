Regaip’e büyük rağbet: Dualar sevgi ve kardeşlik için

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, Türkiye genelindeki birçok camide namaz ve dualarla idrak edildi. İstanbul’da vatandaşlar, kandili kentin dört bir yanındaki camilerde geçirdi. Kandil dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü’nce Eyüpsultan Camisi’nde program düzenlendi. İstanbul’da vatandaşların ibadet etmek için tercih ettiği yerlerden biri de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu. Müslüman alemi için üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar Çamlıca Camisi’ni de doldurdu. Akşam ezanıyla camiye gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Camilerde kılınan namazların ardından mevlidi şerif, Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Sakarya’da kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi’ne gelen vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi. Kocaeli’de de kandilin manevi atmosferini yaşamak isteyenler camilerde yoğunluk oluşturdu.Edirne’de Eski Cami’de kandil programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi. Cemaat, kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı. Hatay’da Anadolu’da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi’nde Regaip Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Ramazan’a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib’in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise mesajında, “Regaip Gecesi’ni ve içinden geçtiğimiz mübarek zamanları, aramızdaki sevgi ve kardeşliğin daha da güçlenmesine vesile kılalım. Her yönüyle güzel bir hayatın ve onurlu bir duruşun miladı yapalım. Hayatımızı iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatmanın ve ebedi alemde yüzümüzü güldürecek iyiliklerimizi çoğaltmanın gayreti içinde olalım” dedi. Erbaş, “İnsanların merhamet, muhabbet ve kardeşlik gibi duygulara muhtaç kaldığı böyle bir zamanda bizlere düşen, ‘Ey Allah’ın kulları kardeş olun’ nebevi uyarısına sımsıkı sarılarak daha huzurlu ve güvenli bir hayat, daha güzel ve müreffeh bir gelecek için gönüllerimizi sevgi, şefkat ve uhuvvette buluşturmaktır” açıklamasını yaptı.



