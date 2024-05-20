Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
"Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum"
AB Konseyi Başkanı Charles Michel mesajında;
“AB, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra diğer heyet üyeleri ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı içten taziyelerini ifade ediyor. Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte” dedi.