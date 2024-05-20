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Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları

İran'ın sekizinci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede OHAL ilan edildi. İranlı yetkililer acil toplanma çağrısında bulunurken, dünya liderleri İbrahim Reisi ve Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajları paylaştı. İran hükümeti bugün yaptığı açıklamada “Dünya mazlumlarının destekçisi, İran halkının hizmetkarı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Dr. Seyyid İbrahim Reisi, halka hizmet yolunda şehit düştü” ifadelerini kullandı. İşte dünya liderlerinin Reisi ve Abdullahiyan için yayımladığı taziye mesajları...

Seda Ekinci
10:11 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:12 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Reisi ve Abdullahiyan'ın ardından dünya liderlerinden taziye mesajları
Reisi ve Abdullahiyan'ın ardından dünya liderlerinden taziye mesajları
İran'ın sekizinci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine dünya liderleri, taziye mesajları paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

"Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak. Bu üzücü günde yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acılarını paylaştığımızı ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, tüm halkınıza kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında;
“Helikopter kazasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malek Rahmati, Tebriz imamı Muhammed Ali Haşim ve beraberindeki diğer kişilerin hayatını kaybettiği yönündeki korkunç haberden derin üzüntü duyduk. Ölenlerin ailelerine ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Kelimelerle anlatılamayacak kadar trajik bir kayıp olan bu yürek parçalayıcı ölümlerin yasını tutuyoruz. Azerbaycan, kardeş ve dost İran İslam Cumhuriyeti'ne destek ve dayanışma sunmaktadır
ifadelerini kullandı.


Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov;
mesajında
“İran Cumhurbaşkanı, sevgili dostum Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin ölüm haberi beni derinden sarstı. Kardeş İran milletine, bu trajik kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum”
d
edi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel mesajında;

“AB, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra diğer heyet üyeleri ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı içten taziyelerini ifade ediyor. Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte” dedi.

Pakistan'da 1 günlük yas

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif taziye mesajında Pakistan bayraklarının bir gün yarıya indirileceğini duyurarak
“Pakistan, bir aydan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı tarihi bir ziyarette ağırlama mutluluğunu yaşadı. Pakistan'ın iyi dostlarıydılar. Pakistan bir günlük yas tutacak, Cumhurbaşkanı Reisi ve arkadaşlarına saygı ve Kardeş İran'la dayanışma göstergesi olarak bayrak yarıya indirilecek”
dedi.

Ne olmuştu?

İran-Azerbaycan sınırında dün bir barajın açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter dönüş yolunda kazaya uğramıştı.
İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen bir ısı kaynağını tespit etmiş ve koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

Helikopterin enkazına 15 sattlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtilmişti. Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki üst düzey askeri yetkili ile üç kişilik mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.



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