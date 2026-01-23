Yeni Şafak
Rekabet Kurumu ve EPDK arasında işbirliği protokolü

14:2623/01/2026, Cuma
AA
Rekabet Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında, enerji piyasasında serbest ve sağlıklı rekabet ortamının tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Buna göre, iki kurum arasındaki işbirliği protokolü, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından imzalandı.

Protokolle, enerji piyasası ile çevresel piyasalarda serbest ve sağlıklı rekabet ortamının tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik karşılıklı işbirliği, bilgi paylaşımı, görüş alışverişi ve koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor.



