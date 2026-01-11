Yeni Şafak
EPDK 43 şirkete lisans verdi

10:4911/01/2026, Pazar
AA
Petrol piyasasında 6 şirkete ihrakiye teslimi, 1 firmaya dağıtıcı, 1 firmaya madeni yağ, 1 firmaya da depolama lisansı verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 43 şirkete lisans verirken 10 şirketin lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 16 üretim lisansı, 6 tedarik lisansı ve 5 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 7 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı ya da iptal edildi, 3 firmanın da şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.


Petrol piyasasında 6 şirkete ihrakiye teslimi, 1 firmaya dağıtıcı, 1 firmaya madeni yağ, 1 firmaya da depolama lisansı verildi. Aynı piyasada bir firmanının da madeni yağ lisansı uzatıldı.





#EPDK
#Lisans
#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
