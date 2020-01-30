Rize usulü kayak

Kaçkarlar’da 13 yıl önce helikopterli kayak sporu ‘heliski’nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen vatandaşlar, köyün eski adı Petran’dan da esinlenerek ‘Petranboard’ adını verdikleri tahtalarla kayağa başladı. Köyde ‘Petranboard’ artık kış aylarının da ulaşım aracı oldu. Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan köylüler, denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki dik yamaçlarda kendilerini doğal pistlere attı.
- Köyden karayoluna yaklaşık 2 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak inen köylüler, yaya olarak geri dönüyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için de Petranboardları kullanıyor.