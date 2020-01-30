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RİZE

Rize usulü kayak

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy, ‘Petranboard’ adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyor. 9 Şubat’ta düzenlenecek olan 13’üncü Petran Kayak Festivali öncesi sezonu açan köy sakinleri, çıktıkları doğal pistte düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Köyde ‘Petranboard’ artık kış aylarının da ulaşım aracı oldu.
Köyde ‘Petranboard’ artık kış aylarının da ulaşım aracı oldu.

Kaçkarlar’da 13 yıl önce helikopterli kayak sporu ‘heliski’nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen vatandaşlar, köyün eski adı Petran’dan da esinlenerek ‘Petranboard’ adını verdikleri tahtalarla kayağa başladı. Köyde ‘Petranboard’ artık kış aylarının da ulaşım aracı oldu. Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan köylüler, denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki dik yamaçlarda kendilerini doğal pistlere attı.

Rize usulü PetranBoard
  • Köyden karayoluna yaklaşık 2 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak inen köylüler, yaya olarak geri dönüyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için de Petranboardları kullanıyor.

Rize usulü kayak merkezi
OYNAT 01:55
Rize usulü kayak merkezi
Rize'nin İkizdere ilçesinde 1.5 metre kar kalınlığının bulunduğu 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda, İhsan Ekşi isimli vatandaş 300 metre uzunluğunda çelik telle makaralı ve kabinli teleferik sistemi ile kendi kayak tesisini kurdu. Teleferikle zirveye çıkan vatandaşlar 'Lazboard' adını verdikleri tahtalar ve snowboardlarla kayarak iniyor.
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