Gündem Rizede öğrenci yurdunun çatısında yangın Hastaneye sıçramaması için yoğun çalışma sürdürülüyor
RİZE

Rize'de öğrenci yurdunun çatısında yangın: Hastaneye sıçramaması için yoğun çalışma sürdürülüyor

Rize'de, Yeşilçay Öğrenci Yurdunun çatı katında yangın çıktı. Yangının diğer bloklara ve bitişikte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

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Haber Merkezi AA
Rizede öğrenci yurdunda yangın
İhbar üzerine öğrenciler yurdu kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'de, Yeşilçay Öğrenci Yurdunun çatı katında yangın çıktı. İslampaşa Mahallesinde bulunan öğrenci yurdunun A Blok çatı katında alevler yükseldi.

İhbar üzerine öğrenciler yurdu kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının diğer bloklara ve bitişikte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

  • Yurtta kalan öğrencilerden Bahadır Koçak, AA muhabirine yangının çatı katından başladığını anlattı. Bir anda odayı duman kapladığını ifade eden Koçak, "Nefes almakta zorluk çekik. Tahliye anında ana merdivenleri kullandık. İzdiham oluştuğu için inmekte zorlandık" dedi.

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangını paniğe sebep oldu
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Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangını paniğe sebep oldu
Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi 773. Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler yangını görünce durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sigaradan olabileceği endişesi

Cihan Mor ise anons ile birlikte yurdu boşalttıklarını kaydederek, koridorlarda sigara kokusu olduğunu böyle bir şeyin olacağının endişesini yaşadıklarını söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RTEÜ) Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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