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RİZE

Rize'de temizlik işçisi yavru köpeği dereye attı

Akıllara durgunluk veren olay: Kürekle yavru köpeği dereye attı

Rize'de belediyede temizlik işçisi olarak çalışan bir kişinin güvenlik kamerasına takılan görüntüsü akıllara durgunluk verdi. Rize’de yavru köpeği elindeki kürekle dereye atan S.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi IHA
Rize'de güvenlik kamerasına yansıyan olay.
Rize'de güvenlik kamerasına yansıyan olay.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan bir vatandaşın güvenlik kamerasına takılan görüntüsü akıllara durgunluk verdi. Elindeki süpürge ve kürek ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpeğe doğru yürüyen, isminin S.K. olduğu öğrenilen temizlik işçisi süpürge ile yavru köpeği küreğin üzerine koydu ve ardından köprüden aşağıya dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. İşçinin köpeği dereye attığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Vahşet görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Kalkandere Belediyesi de açıklama yapmak zorunda kaldı. Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Kalkandere Belediyesi’ne ait resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla S.K.’nın cezasız kalmayacağını ve hakkında işlem başlatıldığını dile getirdi. İHA'nın haberine göre; Yıldırım açıklamasında “İnternete düşen ve bilgimiz dışında gelişen bu üzücü olay için belediyemiz adına herkesten özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır. Belediye personelimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yine aynı hesaptan Kalkandere Belediyesi adına yapılan paylaşımla ise S.K. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hukuki işlem başlatıldığı dile getirildi. Paylaşımda “Bugün, 29/06/2019 tarihinde ilçemizde geçtiği tespit edilen menfur hadiseye dair, saat 18.30'da ilgili kişi S.K’nın ifadesinin alınmasına müteakip, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki süreç işletilmiştir. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

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Belediye işçisi yavru köpeği faraşa koyup dereye attı
OYNAT 00:28
Belediye işçisi yavru köpeği faraşa koyup dereye attı
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi S.Y., yavru köpeği elindeki süpürge ile sürüklediği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. İşçi hakkında yasal işlem başlatıldı.


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