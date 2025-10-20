Yeni Şafak
Rizelinin ayı ile imtihanı: Kamere kaydını izlediğinde şaşkına döndü

Rizelinin ayı ile imtihanı: Kamere kaydını izlediğinde şaşkına döndü

15:0020/10/2025, Pazartesi
IHA
Kapıya dayanan ayı
Kapıya dayanan ayı

Rize’de ilginç bir olay yaşandı. Kapısının sık sık zorlandığını fark eden bir vatandaş, durumu anlamak için evin girişine güvenlik kamerası yerleştirdi. Görüntüler izlendiğinde ise kapıyı zorlayan kişinin hırsız değil, gece vakti yiyecek arayan bir ayı olduğu ortaya çıktı.

Rize’de kapısının sürekli zorlandığını fark eden vatandaş, evinin cephesine kapıyı gören güvenlik kamerası kurunca zorlayanın hırsız değil ayı olduğunu gördü.


Pazar ilçesinde yaşayan Arif Acar isimli vatandaş, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Başhemşin Sıraköy mevkiindeki evinin kapısının zorlandığını fark etti. Hırsızlıktan şüphelenen Acar evinin cephesine ve içerisine güvenlik kamerası sistemi kurdurdu.



Hırsız değil ayı çıktı


Kapının yeniden zorlandığını fark eden Acar bu kez kayıtları izlemeye başladı. Kaydı izlediğinde kapıyı zorlayan kişinin bir hırsız değil, yiyecek arayan bir boz ayı olduğunu gördü. Kamerada izleyince kapıyı zorlayanın insan değil bir hayvan olduğunu fark edince çok şaşırdığını ifade eden Acar
"Önce hırsız sandım, kamera görüntülerini izleyince karşıma ayı çıkınca hem güldüm hem de şaşırdım"
dedi.


