Rizelinin ayı ile imtihanı: Kamere kaydını izlediğinde şaşkına döndü

Rize’de ilginç bir olay yaşandı. Kapısının sık sık zorlandığını fark eden bir vatandaş, durumu anlamak için evin girişine güvenlik kamerası yerleştirdi. Görüntüler izlendiğinde ise kapıyı zorlayan kişinin hırsız değil, gece vakti yiyecek arayan bir ayı olduğu ortaya çıktı.
Rize’de kapısının sürekli zorlandığını fark eden vatandaş, evinin cephesine kapıyı gören güvenlik kamerası kurunca zorlayanın hırsız değil ayı olduğunu gördü.
Pazar ilçesinde yaşayan Arif Acar isimli vatandaş, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Başhemşin Sıraköy mevkiindeki evinin kapısının zorlandığını fark etti. Hırsızlıktan şüphelenen Acar evinin cephesine ve içerisine güvenlik kamerası sistemi kurdurdu.