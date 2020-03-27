Gündem Rizeye gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirildi
RİZE

Rize'ye gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu

Rize'ye gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirildi

Rize'de koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan 'varış kontrol belgesi' uygulaması ile il dışından gelenler, oluşturulan arama noktalarında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından ise 14 gün evlerinde karantina altında tutuluyor. Ekipler, evleri dolaşarak karantinaya uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.

Haber Merkezi DHA
Rize'ye girenler 14 gün evlerinde karantina altında tutuluyor.
Rize'ye girenler 14 gün evlerinde karantina altında tutuluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımının yaklaşmasıyla vatandaşlar, büyük kentlerden Rize'ye dönmeye başladı. Rize Valiliği de aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'varış kontrol belgesi’ uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında il dışından otobüsler ve özel araçları ile kentte gelenler, oluşturulan arama noktalarda sağlık kontrolünden geçiriliyor, kayıt altına alınıyor.

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Bu kişiler tedbir amaçlı 14 gün evlerinde gözlem altında tutuluyor. Ekipler, evleri dolaşarak karantinaya uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.

Rize'ye girenler 14 gün evlerinde karantina altında tutuluyor.

Kaymakamlıktan izin aldıktan sonra geldi

İstanbul’dan Rize'ye gelen Eyüp Pazarcı (66), aldığı izinle memleketine döndüğünü belirterek "Kışın İstanbul’da, yazın burada yaşarım. Orada 10 gün karantinada kaldım. Şimdi ise memleketime geldim. Kaymakamlıktan izin aldım ve geldim. Bu uygulama çok güzel böyle olursa bu mikrop dağılmaz" dedi.

Ankara'dan gelen Mevlüt Kesimal ise "Uygulama iyi olmuş. Tedbir amaçlı bu uygulamalar çok güzel. Ben uygulamayı beğendim. Biz de kurallara uyacağız" diye konuştu.

Şener Ökten ise "Ankara'dan memleketime geldim. Bu uygulamadan haberim yoktu. Bilseydim tabii gelmezdim. Şimdi evimde 14 gün tedbir amaçlı karantinada olacağım. Keşke daha önce yapsalardı" ifadelerini kullandı.

Rize'ye girenler 14 gün evlerinde karantina altında tutuluyor.

Karantinada bekliyor

Ankara'dan geldiği için evinde 14 günlük karantinada bekleyen Muhammet Ali Yılmazer de şunları söyledi:

  • ''Bu uygulamadan haberim vardı. Rize’ye girmeden çevirdiler bizi. Ateşimizi ölçtüler, 14 günlük karantina altında olacağımıza dair kağıt imzaladık. Evde çocuklar vardı. Onları köye gönderdim. Bugün karantinaya başladık. Bence çok güzel bir uygulama, Ankara’dan gelene kadar birçok ilden geçtik. Hiçbir ilde böyle bir uygulama görmedik. Rize’ye girdiğimizde bizi çevirdiler."

Rize'ye girenler 14 gün evlerinde karantina altında tutuluyor.

Ekipler, evleri dolaşarak karantinaya uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.
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