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BARTIN

Sağanak sonrası taşkınlar oluştu: Denizin rengi değişti

Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte kentin kıyı kesimlerinde küçük çaplı taşkınlar oluştu. Derelerden akan su denizin rengini değiştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Sağanak sonrası taşkınlar oluştu: Denizin rengi değişti
Ovatekkeönü limanı ve sahili çevresince deniz yüzeyinin çamurla kaplandığı görüldü.

Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte Kurucaşile ilçesine bağlı Çayalatı köyünden geçen derenin debisinin yükselmesi sonucu tünel inşaatı şantiyesine ait demir atölyesi sular altında kaldı.

İHA

Bölgede kullanılmayan bazı evlerin çevreleri de dere taşkını sonucu sularla çevrildi. Aydoğmuş Dere Mahallesi’nde ise yaya köprüsü dere taşkını nedeniyle yıkıldı.

İHA

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından Ovatekkeönü köyünde dereden denize akan sularla denizin rengi değişti.

İHA

Ovatekkeönü limanı ve sahili çevresince deniz yüzeyinin çamurla kaplandığı görüldü.

İHA

Öte yandan sularla birlikte sahile sürüklenen odun ve ağaç parçaları vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

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