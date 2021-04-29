Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sahibinden kaçtı trafiği altüst etti
ERZURUM

Sahibinden kaçtı trafiği altüst etti

Erzurum'da sahibinin elinden kaçan at, geçtiği yollarda trafiği alt üst etti. Arkasındaki araba ile çarptığı araçlara zarar veren at, Erzurum Macera Ofroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş tarafından otomobille önü kesilerek durduruldu.

Haber Merkezi DHA
Sahibinden kaçtı trafiği altüst etti
Sahibinden kaçtı trafiği altüst etti.

Merkez Yakutiye ilçesinde sahibinin elinden kaçan araba koşulu at, Havuzbaşı semtinde dört nala trafikte ilerlemeye başladı. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, at arabasının çarptığı çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

ATIN SAHİBİ BULUNDU

O anları cep telefonu ile kaydeden Erzurum Macera Ofroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, Demirciler Mahallesi’nde otomobiliyle atın önünü keserek durdurdu. Atı güvenli bir yere bağlayan Toptaş, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, atın sahibini aradı. Ekipler, yoldan geçen diğer at arabası sürücülerini durdurarak atın sahibini tanıyıp tanımadığını sordu. Atın sahibine ulaşamayan polis, haber merkezi ve karakollara da herhangi bir müracaat yapılmayınca Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yardım istedi. Belediye görevlileri atı arabadan çözerek, çevredekilerin de yardımı ile minibüse bindirip merkeze götürdü.

12 ARACA ÇARPTI

Atı yakalayan Erzurum Macera Ofroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, "At panik yapmıştı ve araçlara vurarak ilerliyordu. Birkaç kişi de ezilme tehlikesi geçirdi. Atı takip ettim. Uygun bir yerde önüne kesip durdurdum. Atı vatandaşların da yardımı ile bağladık. At arabası benim gördüğü yaklaşık 12 araca çarparak zarar verdi. Sahibi henüz ortada yok. Hava sıcaktı, su verdik. Uzun süre koşması nedeniyle iki kovaya yakın su içti. Atı durdurmasak istenmeyen olaylar yaşanabilirdi" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Görüntülü doğum

Görüntülü doğum

​Yoldaki eşeğe veterinerle konuşarak doğum yaptırdı.
Elazığda heyecanlandıran keşif

Elazığ'da heyecanlandıran keşif

Köylüler buldu: Hayal bile edemeyeceğimiz bir yer.
Son ödeme tarihleri değişecek

​Elektrik ve doğal gaz faturaları için sürpriz karar

2021 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 12,2 ye çıktı.

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

Sağlık Bakanlığı: Biontech aşısı 2. doz randevusu korunacak

Beş bin 280 güvenlik gücü katılıyor.
İşte Thodex<br>vurgununun gerçek boyutu

İşte Thodex
vurgununun gerçek boyutu

Bakan Soylu iki milyar dolar iddiasını yalanlayıp açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.