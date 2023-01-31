Sahiplenip sokağa atmış: Van'da dokuz yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

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Köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mete Durma.
İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Mete Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K, ekiplerce gözaltına alındı. Çocuğa saldıran köpek de belediye ekiplerince yakalanarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.