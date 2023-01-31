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Sahiplenip sokağa atmış: Van'da dokuz yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir çocuğun ölümüne sebep olan köpekle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köpeğin 25 Ocak'ta sahiplendirildiği, 30 Ocak'ta da sahiplenen kişi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra üzücü olayın meydana geldiği belirtildi.

00:28 . 31/01/2023 Salı
DHA
Köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mete Durma.

Köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mete Durma.

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Mete Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K, ekiplerce gözaltına alındı. Çocuğa saldıran köpek de belediye ekiplerince yakalanarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.


SAHİPLENİP SOKAĞA ATMIŞ

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,
"30 Ocak 2023 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde Emir Mete Durna isimli çocuğumuzun, sahiplendirilen bir köpek tarafından saldırıya uğraması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili sorumluların yakalanmasına yönelik Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalarda; çocuğumuza saldırıda bulunan köpeğe ait küpeden 25 Ocak 2023 günü sahiplendirilmiş olduğu, sahiplenen şahsın köpeği 30 Ocak 2023 günü saat 11.30 sıralarında sokağa bıraktığı ve aynı gün saat 15.00 sıralarında çocuğumuza saldırıda bulunduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili köpeği sahiplenen ve sonrasında sokağa bırakarak bu üzücü olayın yaşanmasına sebebiyet veren şahıs, görevlilerimizce ivedilikle yakalanarak gözaltına alınmış olup, gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Yaşanan bu vahim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz"
denildi.



#Van
#Köpek
#Gözaltı
1 saat önce
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Sahiplenip sokağa atmış: Van'da dokuz yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı
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