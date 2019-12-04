Sahipsiz 100 gün

Seçim meydanlarında verdiği söze rağmen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından işten çıkarılan 5 bin 831 işçinin direnişi devam ediyor. İşçilerin İBB önünde 27 Ağustos’ta başladığı hak arayışı 100’üncü gününe girdi. Hukuki sınırları aşmadan CHP’li İmamoğlu’na seslerini duyurmaya çalışan işçiler, kendilerine destek verilmemesinden şikâyetçi.

CHP’li İmamoğlu’nun söz vermesine rağmen işten çıkarttığı işçilerden Barış Asan, yağmur, çamur ve soğuk demeden mücadelesine devam ettiğini belirtti. Asan, “Mevsimler değişmesine rağmen direnişimiz sonlanmadı” ifadesini kullandı. Emekçi olduklarının İBB Meclisi tarafından belgelendirildiğini belirten Asan, “ATM memuru olmadığımızı ve İstanbul’un gerçek işçileri olduğumuzu ispat ettik. Bizler Ekrem İmamoğlu’ndan artık bir açıklama bekliyoruz. İstanbul’un göbeğindeki bu rezil durumun sona ermesini bizler de istiyoruz. Şehrin orta yerinde kaldırımda yaşayan insanlar hoş bir görüntü oluşturmuyor” dedi.

YANIMIZDA OLUN

Mücadelelerini çevreye zarar vermeden, kırıp dökmeden sürdüreceklerini söyleyen Asan, “Çok sayıda yöneticilerle görüşüyoruz. Aldığımız cevap ise arkanızdayız. Biz artık arkamızda kimseyi istemiyoruz. Biz yanımızda olsunlar istiyoruz. Sadece arkanızdayız demek hiçbir şey ifade etmiyor. Bu söz bizim için artık boş bir söylemdir” diye konuştu.

İşten çıkartılan bir başka işçi Muhammet Furkan Doğan ise dava süreçlerinde olumlu sonuçların çıkmasının kendilerini de ümitlendirdiğini ifade etti. Doğan, “Davalardan gelen müjdeli haberler emsal teşkil ediyor. 100 gün oldu ve burada zor durumda olan aileler bulunuyor. HAK-İŞ dışında hiçbir yerden destek görmüyoruz. Bazen hayırseverler yemek getiriyor. Onun dışında bir destek görmüyoruz” dedi.

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SAVAŞIMIZIN ADI: EKMEK DAVASI

Sümeyye Demirci, “İşten çıkartılan birçok iştirak şirketindeki arkadaşlarımızla birlikte burada işimize geri dönebilmek için mücadele ediyoruz. Kimse bireysel düşünmüyor. Nasıl ki bir SMS ile işten çıkartıldık, yeniden bir haber ile hep birlikte işe alınalım istiyoruz. Savaşımızın adı ekmek davası. Eğer inanıyorsanız sonuna kadar gidersiniz Biz inanıyoruz, soğuk da olsa kış da olsa burada duracağız” ifadesini kullanarak, destek olunmamasından şikayet etti.

YÜZÜME BAKMADILAR

Beytullah Üçler de “Engelli olmama rağmen işe girmek için engelli raporumu kullanmadık. Yaklaşık bir ay önce rapor çıkarttık. Yüzde 50 engelli olduğumu belgeledim. Engelli raporumla birlikte belediyeye giderek, engelli olduğumu ve işe geri alınmamı istedim. Kimse benimle ilgilenmedi. Moralsiz günlerimiz oldu ama inancımızı hiç kaybetmedik. Sadece benim değil babamın da yüzde 90 engeli bulunuyor” dedi.

İBB’den çıkarılanlardan Mustafa Bilgen ise “Yeteri kadar mağdur olduk, sıkıntı çektik. Gecemiz gündüzümüze karıştı. Ümidimiz var. Biz bu eylemi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bizler edep ve adabımızla direniyoruz. İşe geri döneceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

OYNAT 02:16 ​İBB'de işçi kıyımı sürüyor: Bugün itibariyle 4 bini aştı 23 Haziran seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu seçim öncesi partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte dile getirdikleri sözleri çabuk unuttu. İmamoğlu 2 aylık görev süresinde 4 binden fazla belediye çalışanını kapı önüne koydu. SMS ile gelen bildirimle işsiz kaldıklarını öğrenen yüzlerce çalışan İBB önünde oturma eylemi yaparken, İmamoğlu'nun verdiği sözü tutmasını bekliyor.



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