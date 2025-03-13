Sahipsiz köpeklerle ilgili yeni düzenleme: Belediyeler 2 ayda bir denetlenecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahipsiz köpeklerle ilgili yeni düzenlemeye dair "39 mülkiye müfettişi yerinde inceleme yapacak. İki ayda bir 81 vilayete müfettişler gönderilecek. Rehberlik yapacaklar. Mevzuata uymayana gereği yapılacak." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin kanayan yarası haline dönüşen sahipsiz köpek sorunu ile ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahipsiz köpeklerle ilgili düzenlemeye dair Batman'da önemli açıklamalarda bulundu.
"Kusurlu olanlara soruşturma açılacak"
Süreç hızlandırıldı: Başıboş köpek kalmayacak
Önlemler daha da sıkılaştırılacak
Bakan Yerlikaya, sahipsiz hayvanların insanlara saldırması sonucu yaşanan üzücü olaylara da değindi. Son olarak Hakkari Yüksekova’da 12 yaşındaki Eslem ve Konya’da 2 yaşındaki Rana’nın köpek saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, bu tür vakalar sonrası hemen mülkiye müfettişlerini görevlendirdiklerini ve idari soruşturmalarda ihmali bulunanlara yönelik gerekli işlemleri başlattıklarını söyledi.
Başka bölgelere köpek bırakan belediyeler açıklanacak
Ayrıca, sahipsiz hayvanlar için yeterli bütçeye sahip olan bazı belediyelerin yardım kampanyaları başlatmak için bakanlığa başvurduğunu, bu başvurulara onay verdiklerini ve benzer talepleri olan belediyelere de izin vereceklerini duyurdu.
Çözüm merhametle ve tedbirle olacak
Bakan Yerlikaya, sahipsiz hayvanlarla ilgili çözüm sürecinde merhametli bir yaklaşımın esas alınacağını vurguladı. "Bizim inancımız, kültürümüz ve yasalarımız her cana saygıyı gerektirir. Ancak sahipsiz hayvanların şehir merkezlerinde değil, güvenli yaşam alanlarında olmalarını sağlamalıyız" dedi.
Batman’da örnek bir proje olarak hayata geçirilen Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezinin bu süreçte önemli bir rol oynayacağını söyleyen Yerlikaya, "Bu merkezde ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen cihazları, eczaneler, ilaç deposu ve laboratuvarlar bulunuyor. Ayrıca sağlık açısından kötü durumda olan sahipsiz hayvanlar için yoğun bakım üniteleri bile var" dedi.
Son olarak, yerel yönetimlerin, belediyelerin ve vatandaşların iş birliğiyle sorunun çözüleceğini vurgulayan Yerlikaya, “Bütün gayretimiz yeni Rana’lar, Eslem’ler, Tunahan’lar olmaması için. Buna müsaade edemeyiz. Yetkili kurumlarımızla, valiliklerimizle ve yerel yönetimlerimizle birlikte bu sorunu Allah’ın izniyle çözeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.