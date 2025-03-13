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Sahipsiz köpeklerle ilgili yeni düzenleme: Belediyeler 2 ayda bir denetlenecek

Sahipsiz köpeklerle ilgili yeni düzenleme: Belediyeler 2 ayda bir denetlenecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
Oğuzhan Ürüşan
13:3513/03/2025, جمعرات
G: 13/03/2025, جمعرات
Yeni Şafak
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Bakan Yerlikaya sahipsiz köpek sorunu ile ilgili Batman'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya sahipsiz köpek sorunu ile ilgili Batman'da açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahipsiz köpeklerle ilgili yeni düzenlemeye dair "39 mülkiye müfettişi yerinde inceleme yapacak. İki ayda bir 81 vilayete müfettişler gönderilecek. Rehberlik yapacaklar. Mevzuata uymayana gereği yapılacak." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin kanayan yarası haline dönüşen sahipsiz köpek sorunu ile ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahipsiz köpeklerle ilgili düzenlemeye dair Batman'da önemli açıklamalarda bulundu.


"Kusurlu olanlara soruşturma açılacak"


Bakan Yerlikaya
"39 mülkiye müfettişi yerinde inceleme yapacak. İki ayda bir 81 vilayetteki belediyelere müfettişler gönderilecek. Rehberlik yapacaklar. Mevzuata uymayana gereği yapılacak. Kusurlu olanlara soruşturma açılacak. Bazı belediyeler yeterli bütçe ayırmıyor."
açıklamasında bulundu.


Süreç hızlandırıldı: Başıboş köpek kalmayacak


Batman’da yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yerlikaya, sahipsiz hayvanların şehir merkezlerinden toplanarak uygun yaşam alanlarına yönlendirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını duyurdu. Batman il merkezindeki sokak köpeklerinin tamamının dört gün içinde, ilçeler, beldeler ve köylerdeki sahipsiz hayvanların ise bir ay içinde toplanacağını belirten Yerlikaya,
"Hayvanlar Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi’ne getirilerek kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemlerinden geçirilecek. Doğal yaşamlarını en uygun koşullarda sürdürebilmeleri için korunaklı serbest dolaşım alanlarına bırakılacaklar"
dedi.


Önlemler daha da sıkılaştırılacak


Bakan Yerlikaya, sahipsiz hayvanların insanlara saldırması sonucu yaşanan üzücü olaylara da değindi. Son olarak Hakkari Yüksekova’da 12 yaşındaki Eslem ve Konya’da 2 yaşındaki Rana’nın köpek saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, bu tür vakalar sonrası hemen mülkiye müfettişlerini görevlendirdiklerini ve idari soruşturmalarda ihmali bulunanlara yönelik gerekli işlemleri başlattıklarını söyledi.


Başka bölgelere köpek bırakan belediyeler açıklanacak


Bazı belediyelerin sahipsiz hayvanları sorumluluk alanlarındaki barınaklara götürmek yerine başka belediyelerin sınırlarına bıraktığı yönünde şikayetler aldıklarını belirten Yerlikaya,
"Bu tür uygulamalar tespit edilecek ve sorumlu belediyeler kamuoyuna açıklanacak"
dedi.

Ayrıca, sahipsiz hayvanlar için yeterli bütçeye sahip olan bazı belediyelerin yardım kampanyaları başlatmak için bakanlığa başvurduğunu, bu başvurulara onay verdiklerini ve benzer talepleri olan belediyelere de izin vereceklerini duyurdu.



Çözüm merhametle ve tedbirle olacak


Bakan Yerlikaya, sahipsiz hayvanlarla ilgili çözüm sürecinde merhametli bir yaklaşımın esas alınacağını vurguladı. "Bizim inancımız, kültürümüz ve yasalarımız her cana saygıyı gerektirir. Ancak sahipsiz hayvanların şehir merkezlerinde değil, güvenli yaşam alanlarında olmalarını sağlamalıyız" dedi.


Sokak hayvanlarıyla ilgili temel çözüm adımlarının kısırlaştırma, rehabilitasyon ve sahiplendirme olduğunu belirten Yerlikaya,
"Tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunacağız. Kısırlaştırma ile kontrolsüz üremenin önüne geçeceğiz. Sahiplendirme ile sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulacağız"
ifadelerini kullandı.

Batman’da örnek bir proje olarak hayata geçirilen Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezinin bu süreçte önemli bir rol oynayacağını söyleyen Yerlikaya, "Bu merkezde ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen cihazları, eczaneler, ilaç deposu ve laboratuvarlar bulunuyor. Ayrıca sağlık açısından kötü durumda olan sahipsiz hayvanlar için yoğun bakım üniteleri bile var" dedi.


Son olarak, yerel yönetimlerin, belediyelerin ve vatandaşların iş birliğiyle sorunun çözüleceğini vurgulayan Yerlikaya, “Bütün gayretimiz yeni Rana’lar, Eslem’ler, Tunahan’lar olmaması için. Buna müsaade edemeyiz. Yetkili kurumlarımızla, valiliklerimizle ve yerel yönetimlerimizle birlikte bu sorunu Allah’ın izniyle çözeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.



#Sahipsiz köpek
#belediye
#müfettiş
#İçişleri Bakanlığı

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