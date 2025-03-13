Sahipsiz köpeklerle ilgili yeni düzenleme: Belediyeler 2 ayda bir denetlenecek

Batman’da yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yerlikaya, sahipsiz hayvanların şehir merkezlerinden toplanarak uygun yaşam alanlarına yönlendirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını duyurdu. Batman il merkezindeki sokak köpeklerinin tamamının dört gün içinde, ilçeler, beldeler ve köylerdeki sahipsiz hayvanların ise bir ay içinde toplanacağını belirten Yerlikaya,

"Hayvanlar Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi’ne getirilerek kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemlerinden geçirilecek. Doğal yaşamlarını en uygun koşullarda sürdürebilmeleri için korunaklı serbest dolaşım alanlarına bırakılacaklar"