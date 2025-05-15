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Sahte içkiye 169 soruşturma

Sahte içkiye 169 soruşturma

Oğuzhan Ürüşan
04:0015/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara’da son üç ay içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109’a çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçlarından başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 44’e yükselirken, 56 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyalarına Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporlarının da eklendiği bildirildi. Toplam 169 dosya üzerinden yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği açıklandı. Sahte içki kullanımına bağlı olarak hastaneye kaldırılan 29 kişinin ise halen yoğun bakım servislerinde tedavileri sürüyor.


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