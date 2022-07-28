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SAKARYA

Taşınan kum zambakları plajlara güzellik katıyor

Sakarya’da koruma altında olan ve beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla ilgi çeken kum zambakları, Kocaali Belediyesi ekipleri tarafından arsa ve inşaat alanlarından sahil bandına taşınıyor. Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, “Bu çiçeklerle sahilimiz temmuz-ağustos aylarında beyaz gelinlik gibi süslensin istiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sakarya haberleri: Taşınan kum zambakları plajlara güzellik katıyor
Kum zambaklarını koparanlara 80 bin lira ceza uygulanıyor.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları, beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla ilgi çekiyor. Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambakları, temmuz-ağustos aylarında Kocaali sahillerini süslüyor. Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla ziyaretçilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çeken 100 binin üzerindeki kum zambağı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Kocaali Belediyesi tarafından korunuyor. Bu kapsamda arsa ve inşaat alanlarında 3 yılda çıkan yaklaşık 3 bin 100 kök kum zambağı, yetkililerce alınarak sahil bandına yeniden dikildi. Kum zambaklarının korunması ve plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için sahilin farklı noktalarına uyarı levhaları konulurken, çiçeği koparanlara 80 bin lira ceza uygulanıyor.

‘KOCAALİ SAHİLİ GELİNLİĞİNİ GİYDİ’

  • Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, kum zambaklarının 16 kilometre uzunluğundaki sahili gelin gibi süslemeye başladığını söyledi. Kum zambağının, Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altına alınan endemik bitki türlerinden olduğunu belirten Acar, bunun için yapılaşmaya açık olan arsalardaki çiçekleri plajlara taşıdıklarını aktardı. Acar, Kocaali sahilini baştanbaşa bu çiçeklerle donatarak gelin gibi süslemeye çalıştıklarını dile getirerek, “Geçmiş yıllarda merkez plajda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kum zambaklarının koruma altına alınarak tekrar yeşermesi ziyaretçilerimizi oldukça memnun etti” dedi.

‘ZAMBAKLARA SAHİP ÇIKALIM’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uyguladığı cezai müeyyidelerin olduğuna dikkat çeken Başkan Ahmet Acar, “Cezalandırmadan yana değiliz ama bunun bir cezası da var. Bu bitki türüne zarar verici eylemin bugün Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından ilan edilen Bakanlığımızın da tasvip ettiği 80 bin lira gibi çok ağır cezası var. Kum zambaklarına sahip çıkalım. Bu çiçeklerle Kocaali sahili temmuz-ağustos aylarında beyaz gelinlik gibi süslesin istiyoruz” diye konuştu.

ÜÇ YILDA 3 BİN 100 KÖK ZAMBAK TAŞINDI

Kocaali Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Seda Hıdıroğlu da vatandaşları bu güzel görseli bozmaması için zaman zaman uyardıklarını, onların da kendilerine bu konuyla ilgili büyük destek verdiğini anlattı.

Kum zambaklarının neslinin tükenmesinin en büyük nedeninin sahil bandında inşaatların hızlandırılması olduğuna dikkati çeken Hıdıroğlu, “Bunun için de bu arsalardaki bitkileri kökleriyle alıp sahil bandına taşıyoruz. Ekibimizle 3 yılda yaklaşık 3 bin 100 kök taşıdık. Bu şekilde çiçeklerimizi canlı tutmaya çalışıyoruz, gelinlik örtüsünün bozulmasına izin vermiyoruz” şeklinde konuştu.

GÖRSEL ZENGİNLİK

Sahili süsleyen kum zambaklarını fotoğraflamak için bölgeye gelen Emre Yılmaz ise “Kum zambakları bu dönemlerde görsel zenginlik sunuyor. Biz de bunu fotoğraflamaya geldik. Başka bir yerde bir benzeri olduğunu sanmıyorum. Her fotoğrafçıyı, doğaseveri bu güzelliği fotoğraflamaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor
FOTOĞRAF 12
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Sakarya'nın kuzeyinde 14 kilometre uzunluğa sahip Kocaali sahiline renk katan kum zambaklarında tohum dökme dönemi başladı. Özellikle yaz aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor.
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Bölge halkı tarafından kum zambağının ana vatanı olarak nitelendirilen ilçede çiçek, bilinçsizce koparılmasının önlenmesi amacıyla koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor.<br>
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Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası ise adeta dudak uçuklatıyor.<br>
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24 saat gözetim altındalar<br><br>Kocaali ilçesinin kum zambağının ana vatanı olduğunu belirten Sezgin Genç, “Kum zambakları çok ender yetişir burada da anavatanı gibi benimsemiş dolayısıyla bu bölgede çok iyi yetişiyor. Koruma altında Türkiye genelinde ama burada biraz daha ön planda sahil şeridinde komple tabelalar yardımıyla insanlara dokunulması, sökülmesi, buradan alınarak başka bir yere götürülmesi konusunda uyarılar bulunuyor ve yasaklanmıştır ki cezası da ağırdır. Şuan mevsimsel olarak tohumlama dönemi tohumları da koruma altında ve bunlar 24 saat gözetim altındalar\" dedi.
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\"Kuluçka gibi kendini toprağın altına atar\"<br><br>Kum zambaklarının yetişmesinden bahseden Genç, “Birçok bitki gibi kendi ortamını sağladıktan sonra çimlenir ve alınıp yine koruması olan yere dikilir ve orada yetiştirme ortamı sağlanabilir. Bunların bakımı doğal şekilde oluyor, yani kimse bunlara dokunmuyor. Dokunulmadığı için de kendiliğinden çoğalıyor. Her mevsim olduğu gibi temmuz, ağustos gibi çiçeklerini açar ve tohumlarını da onuncu ayın sonu, on birinci ayın başı gibi tohumlarını döker. Kış döneminde ise kuluçka gibi kendini toprağın altına atar, bu şekilde bekler. Yaklaşık bir sene sonrasında da kendini koruduğu için bozulmaz ve çimlenme ile çiçek açma dönemi olur\" diye konuştu.
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\"Cezası ağır, sebebi ise Türkiye'de çok zor yetişir\"<br><br>Nesli tükenmekte olan çiçeğin kopartılmasının cezasının ağır olduğunu aktaran Genç, “Kum zambağının sökülmesinin cezası bildiğim kadarıyla 80 bin lira değerinde. Cezası ağır, sebebi ise Türkiye'de kum zambağı çok zor yetişir ama maalesef bazı insanlar bunu bilmiyor. Bilmedikleri için de kopartıyorlar. Bana göre bunların her birinin kök derilerinin kodlanması, numaralandırılması ve numara itibarıyla bunların tek tek kontrol edilmesi gerekiyor ki söküldüğü anlaşılsın\" şeklinde konuştu.
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Bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nesli tükenmekte olan kum zambağının tohum dökme dönemi başladı. Plaja renk katan ve koruma altına alınan çiçeği kopartmanın cezası ise adeta dudak uçuklatıyor.


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