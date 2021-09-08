Gündem Salda Gölü kıyısına iniş yapan paraşütçülere para cezası
BURDUR

Salda Gölü kıyısına iniş yapan paraşütçülere para cezası

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü sahiline izinsiz indikleri gerekçesiyle 2 yamaç paraşütçüsüne idari para cezası uygulandı. Duruma tepki gösteren yamaç paraşütçülerinden Alirıza Karabulut, bölgede daha önce de uçuşlar yapıp, festival düzenlediklerini belirterek, "Bu cezanın kaldırılmasını istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Salda Gölü kıyısına iniş yapan paraşütçülere para cezası
Paraşütçülere göl sahiline izinsiz girdikleri gerekçesiyle 427'şer lira idari para cezası uygulandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Kayak Merkezi'ne çıkan yol üzerinde bulunan Tınaztepe mevkiinden 27 Ağustos'ta ayrı paraşütlerle tekli atlayış yapan iki yamaç paraşütçüsü, Salda Gölü'nün girişin yasak olmadığı bir noktasına iniş yaptı. Bölgede görev yapan Yeşilova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, paraşütçülerin göl sahiline izinsiz girdikleri gerekçesiyle 427'şer lira idari para cezası uyguladı.

'BU CEZANIN KALDIRILMASINI İSTİYORUM'

Ceza uygulanan yamaç paraşütçülerinden Alirıza Karabulut, "5 yıldır yamaç paraşütü sporu yapıyorum. Salda'da, Burdur'da başka şehirlerde defalarca uçtuk. Salda'da uçuşlara başlarken kaymakamlığın yardımı ile başladık. Kalkış alanımızı kaymakamlık açtı ve Salda'nın tanıtımı amaçlı kendileriyle proje yapabileceğimizi söylediler. Daha önce iki kere festival düzenledik. Diğer şehirlerden gelenler oldu. Geçen en son uçuşumda göl kenarına inemeyeceğim belirtilip, Kabahatler Kanunu'ndan ceza uyguladılar. Bu cezanın kaldırılmasını istiyorum" dedi.

DHA

Bakanlıktan 'Salda Gölü' açıklaması: Renk değişimi polen ve ağaç birikintilerinden kaynaklanıyor
GÜNDEM
Bakanlıktan 'Salda Gölü' açıklaması: Renk değişimi polen ve ağaç birikintilerinden kaynaklanıyor

'İZİN ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORLAR'

Bölgenin tanıtılması noktasında kaymakamlık ve valiliğin öncülüğü, belediyenin de destekleriyle çalıştıklarını anlatan Alirıza Karabulut, "Biz oranın turizmine katkı sağlamak amaçlı başladık bu işe şimdi oradan uçmamız istenmiyor. Prosedürler çıkarıyorlar, izin almamız gerektiğini söylüyorlar. İniş alanı tahsis etmiyorlar. Bizim yaptığımız spor ekstrem bir spor. Rüzgara bağlı olarak yaptığımız bir spor. İniş alanımızı her zaman belirleyemeyebiliyoruz. Direkt olarak göl kenarına indiğimiz durumlar da oluyor. İndiğimiz zaman da ceza yazmaya kalkıyorlar. Turistler varken, araçlar varken bizim oraya inip ayak basmamız sorun oluyor. Onu anlamıyorum. Oraya araç girebiliyor ama bizim ayakla basmamızdan dolayı bir ceza uyguluyorlar. Nedenini anlayamadık. Yapılan uygulamadan geri dönülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Salda’ya 570 bin ziyaretçi sınırı
GÜNDEM
Salda’ya 570 bin ziyaretçi sınırı

DHA

'BAKANLIK İZNİ YOK'

Öte yandan Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız imzası ile Yeşilova Kaymakamlığı'na gönderilen yazıda ise Salda Gölü ve çevresinin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri açısından önemi, aynı zamanda doğal sit alanı olması ve göl çevresinin doğal güzelliklerini korumak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından birçok tedbir alındığı, alanda bilimsel çalışmalar başlatıldığı, bunun yanında ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak gereksinim duyulan günübirlik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik Salda Gölü Koruma Projesi'nin titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Yazıda, "14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi alanında yamaç paraşütü yapıldığı, bu kullanıma ilişkin herhangi bir Bakanlık izninin bulunmadığı, paraşüt inişlerinin göl çevresine yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün izin vermediği bu ve buna benzer faaliyetlere müsaade edilmemesi ve konu ile ilgili gerekli izinlerin alınması hususunda gereğini rica ederim" denildi.

Salda Gölü'nde yeni yasaklar: Tüm etkinlikler iptal
GÜNDEM
Salda Gölü'nde yeni yasaklar: Tüm etkinlikler iptal

Türkiye'nin Maldivlerine ziyaretçi akını: Normalleşme sonrası akın akın Salda Gölü'ne gidiyorlar
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Beyaz kumu ve turkuaz mavisi rengiyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü, son yılların en cazip mekanları arasında yer alıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğini açıklamasının ardından Salda Gölü’ne olan ilgi de her geçen gün artıyor.
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Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından ilk hafta sonunda Salda Gölü’ne ziyaretçi akını yaşandı. Salda Gölü’nü sabah saatlerinden itibaren çok sayıda tur aracı ziyaret etti.
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Koruma alanında bulunan bu bölgede göle giremeyen ziyaretçiler, belirlenen alanlarda yürüyüş yaptı.
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Bu kapsamda ‘Maldivler’ olarak bilenen plajda göle giremeyen ziyaretçiler, halk plajında suya girerek güneşli havanın tadını çıkardı.
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Türkiye'nin Maldivlerine ziyaretçi akını: Normalleşme sonrası akın akın Salda Gölü'ne gidiyorlar
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Plajlarda güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, yöresel ürün stantlarından da alışveriş yaptı.


Kademeli normalleşme sonrası oraya akın ediyorlar: Salda'da turist yoğunluğu
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Geçen yıl 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Salda Gölü'nde kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte eski günlere dönüldü. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumuna ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile ilgi odağı oluyor.
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Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler, gölü görmek için Burdur'un Yeşilova ilçesine geliyor. 'Beyaz Adalar' kısmına girişin yasak olduğu Salda Gölü'nün diğer bölgelerine girebilen ziyaretçiler, doğal güzelliği yakından görme fırsatı buluyor.
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'Beyaz Adalar' bölgesindeki kumsala ve göle giriş, geçen yıl 15 Ekim'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yasaklanırken, burayı görmek isteyenler, beyaz kumların bittiği noktaya yerleştirilen ahşap bariyerlerin ön kısmına kadar gelip, gölü seyredebiliyor. Salda Gölü'nün Doğanbaba, Kayadibi, Tabiat Parkı ve halk plajı bölgelerine ise girişte kısıtlama bulunmuyor.
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Ziyaretçiler, bu bölgelerde hem kumsala hem göle girebiliyor. Salda Gölü, normalleşme süreciyle geçen yıl olduğu gibi her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.
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Ankara'dan geldiğini söyleyen Gülay Yıldız, Salda Gölü'nü görmek için geldim. Gerçekten Maldivler'i andırıyor. İnsana huzur veriyor. Türkiye'de böyle güzel bir yerin olması inanılır gibi değil. Mükemmel bir yer dedi. İzmir'den gelen Davut Özsaraç ise Ben turist rehberliği okuyorum. Önce Sagalassos Antik Kenti'ne geldik. Yolumuzun üzerinde olduğu için Salda Gölü'ne de uğrayalım, dedik. Buranın bu şekilde korunması mantıklı diye konuştu.
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Kademeli normalleşme sonrası oraya akın ediyorlar: Salda'da turist yoğunluğu
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme süreciyle ziyaretçiler gelmeye başladı. Turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalına görenlerin hayran kaldığı Salda'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.


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