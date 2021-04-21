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BURDUR

Salda Gölü'nde yeni yasaklar: Tüm etkinlikler iptal

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'ne ilişkin yeni yasaklar getirildi. Buna göre Salda Gölü'nde hiçbir etkinlik, araştırma ve çekime müsaade edilmeyecek, bu ve benzeri etkinliklerin yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün izni dahilinde gerçekleştirilebilecek.

Haber Merkezi DHA
Salda Gölünde yeni yasaklar: Tüm etkinlikler iptal
Salda Gölü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü için getirilen yeni yasaklar açıklandı. Bu yasaklar kapsamında, etkinlik, çekim ve araştırmalara müsaade edilmeyeceği duyuruldu. Bu etkinliklerin yalnızca özel izin dahilinde gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız imzasıyla tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı: "Bakanlığımız, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarihli yazısı ile; Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir.

Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri açısından önemi nedeniyle aynı zamanda doğal sit alanıdır. Salda Gölü ve çevresinin doğal güzelliklerini korumak amacıyla birçok tedbir alınmış ve alanda bilimsel çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda Salda Gölü'nde Beyaz Adalar bölgesi insan faaliyetine kapatılmıştır."

Salda gölünde Mars izi aranıyor
OYNAT 00:59
Salda gölünde Mars izi aranıyor
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance, Mars'a inerek görevine başlarken bir taraftan da Salda gölünde incelemeler sürdürülüyor. NASA araştırmacıları Burdur'da bulunan Salda Gölü'nin Jezero Krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor.


İzin almak zorunlu

Devam eden açıklamada; "Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yapılması planlanan her türlü faaliyet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Salda Gölü ve çevresinde yapılması planlanan tüm etkinlik, araştırma ve çekim ancak Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) kararları doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin önemi ve hassasiyetleri doğrultusunda bilimsel araştırmalarımız devam etmekte olup Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) izin verilmeyen hiçbir etkinlik, araştırma ve çekime kesinlikle müsaade edilmeyeceği ve her türlü talepte Bakanlığımızdan (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) izin alınması hususu bildirilmiştir.

Özüne döndü: Salda Gölü eski görüntüsüne kavuştu
GÜNDEM
Özüne döndü: Salda Gölü eski görüntüsüne kavuştu
  • Bu kapsamda ilimiz, Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan Salda Gölü ve çevresinde yapılması planlanan her türlü etkinlik, araştırma ve çekime izin verilmemesi ve bu taleplerin Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir." denildi.

Salda Gölü için önemli adım: Konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2019 yılında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilen Salda Gölü kenarında çalışmalar devam ediyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beyaz Adalar ve Halk Plajı'nda gölün yapısına zarar vermeyecek şekilde yaptırılan ahşap ünitelerin yerleştirilmesi işleminde sona gelindi.
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Turkuaz renkli suyu ve bembeyaz sahili ile geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü'nün doğal yapısına zarar vermeyecek şekilde tasarlanan ve ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek ahşap ünitelerin monte edilmesinde sona gelindi.
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Öte yandan halk plajı sahiline ise 6 metre yüksekliğinde 2 cankurtaran kulesi yerleştirildi.
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Ayrıca sıfır atık yönetimi kapsamında geri dönüşüm konteynerleri de Beyaz Adalar ve Halk Plajı'na yerleştirildi.
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Salda Gölü sahiline 300- 400 metre mesafede yerleştirilen ahşap ünitelerde kafe, büfe, yönetici ve sağlık birimleri, giyinme, soyunma birimleri, satış üniteleri, mescit ve tuvaletler yer alacak.
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Tamamen ahşaptan ve yüksek olmayan, gölün doğal görüntüsü bozmayacak ahşap üniteler takılıp sökülebilir nitelikte.
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Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
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Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Title
Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Salda Gölü için önemli adım: Konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar kapsamında halk plajına iki cankurtaran kulesi konuldu. Ayrıca sıfır atık yönetimi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle yapılan geri dönüşüm konteynerleri de yerleştirildi.

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