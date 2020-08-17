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Gündem Salda Gölü için önlemler artıyor Kil alan ve çamur çukurlarına girene 392 lira ceza kesiliyor
BURDUR

Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor

Salda Gölü için önlemler artıyor: Kil alan ve çamur çukurlarına girene 392 lira ceza kesiliyor

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nden kil alan ve çamur çukurlarına girene 392 lira idari para cezası kesiliyor.

Haber Merkezi AA
Göl sahasından kil alan, sahilin derinleşmesine neden olan, sigara içen ve genel çevre kurallarına uymayanlara çevrede devriye gezen jandarma ekiplerince idari para cezası uygulanıyor.
Göl sahasından kil alan, sahilin derinleşmesine neden olan, sigara içen ve genel çevre kurallarına uymayanlara çevrede devriye gezen jandarma ekiplerince idari para cezası uygulanıyor.

Görselliği ve kendine özgü yapısıyla ziyaretçi akınına uğrayan gölün korunması için çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur Valiliği ve Yeşilova Kaymakamlığınca hassasiyetle yürütülüyor.

Göl sahasından kil alan, sahilin derinleşmesine neden olan, sigara içen ve genel çevre kurallarına uymayanlara çevrede devriye gezen jandarma ekiplerince idari para cezası uygulanıyor.

Bakanlık açıkladı: Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın
EKONOMİ
Bakanlık açıkladı: Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın

Göl kenarındaki beyaz kumsalda şezlong, sandalye, şemsiye ve çadır kuranlar ile yiyecek içecek tüketenlere de denetimler kapsamında idari para cezası kesiliyor.

Özüne döndü: Salda Gölü eski görüntüsüne kavuştu
GÜNDEM
Özüne döndü: Salda Gölü eski görüntüsüne kavuştu

Bu kapsamda çamur çukurlarının etrafı halatlarla çevrilirken bu çukurlara girilmesinin yasak olduğunu belirten tabelalar da hazırlandı. Uyarıcı levhaların önümüzdeki günlerde Salda Gölü sahasına yerleştirileceği öğrenildi.

Göl ve çevresinde doğal yapıya zarar veren hiçbir olumsuzluğa müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Salda Gölü koruma altına alındı
GÜNDEM
Salda Gölü koruma altına alındı

Salda Gölü'nde istenmeyen manzaralar: Derin çukurlar oluştu
FOTOĞRAF 12
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.
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ürkiye'nin her bölgesinden ziyaretçi, akın akın Salda'ya geliyor. Salda Gölü'nü 1 Haziran'dan bu yana 250 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı.
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Oluşan çukurların etrafı çevrilerek kapatıldı. Gölde görevli jandarma ekipleri, şezlong ve buna benzer malzemelerin kullanılması, çadır kurulması, ateş yakılması, şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, kıyıda çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün içinden ve kıyıdan kum ve çamur alınması ve sigara içilmesinin yasak olduğu yolunda uyarıda bulunuyor.
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İstanbul'dan geldiğini söyleyen Birol Bodur, Salda Gölü'nü haberlerde gördük. Çok merak ettik. Bir haftalık iznimiz vardı. Görelim diye geldik. Çok güzel bir yer. Türkiye'nin Maldivleri burası diyebilirim dedi.
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Birgül Bodur ise, Burası muhteşem. Kumu yakmıyor. Çok temiz, gerçekten korunması gereken bir yer. Gölün içerisi kadife halı gibi diye konuştu.
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Salda Gölü'ne ilk defa geldiğini söyleyen Ahmet Mazlumoğlu ise, Beklediğimden çok çok daha iyi buldum. Dünyada birçok ülkeyi gezdim. İtalya'da Como Gölü var. Como Gölü'nü o kadar çok reklam yapmışlar ki, bizim Salda'nın da daha iyi yerlere gelmesi için birçok yeniliğe ihtiyaç var ifadelerini kullandı.
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Yalova'dan geldiğini söyleyen Sıla Baş, Daha önce de görmek istiyorduk. Biraz fazla kalabalık ama ben çok beğendim. Herkese tavsiye ederim dedi.
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Salda Gölü'nde istenmeyen manzaralar: Derin çukurlar oluştu
Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı. Oluşan çukurların etrafı çevrilerek kapatıldı. Bölgede görevli jandarma ekipleri, şezlong ve buna benzer malzemelerin kullanılması, çadır kurulması, ateş yakılması, şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, kıyıda çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün içinden ve kıyıdan kum ve çamur alınması ve sigara içilmesinin yasak olduğu yolunda uyarıda bulunuyor.


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