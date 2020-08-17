Salda Gölü için önlemler artıyor: Kil alan ve çamur çukurlarına girene 392 lira ceza kesiliyor

Salda Gölü'ne ilk defa geldiğini söyleyen Ahmet Mazlumoğlu ise, Beklediğimden çok çok daha iyi buldum. Dünyada birçok ülkeyi gezdim. İtalya'da Como Gölü var. Como Gölü'nü o kadar çok reklam yapmışlar ki, bizim Salda'nın da daha iyi yerlere gelmesi için birçok yeniliğe ihtiyaç var ifadelerini kullandı.